大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41 中央社 台北22日電



中央氣象局午後先發布14縣市大雨特報，稍後升級為豪雨，15縣市要留意雷擊強陣風。

氣象局提醒基隆市、台北市、新北市、南投地區及桃園、高雄山區防大雨或豪雨，桃園、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮地區及新竹至嘉義山區防局部大雨，大雨或豪雨特報地區要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區防淹水。

氣象局觀測，午後高雄桃源及基隆七堵，累積雨量都超過100毫米；其中，下午1時50分至2時50分，基隆時雨量達80毫米。