親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲北台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／老伯伯買鴻海虧錢乾著急 郭董道歉鞠躬再鞠躬

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市降下大雨，根據中央氣象局雨量統計，七堵區五堵觀測站本日累積雨量已破104.0mm，且1小時降雨量就達84.0mm；基隆市仁愛區基隆測站、基隆市七堵區復興國小測站一小時累積雨量也分別達51.0mm、44.0mm。

今中午，基隆市開始降下大雨，伴隨巨雷聲響，信二路上的中正公園階梯甚至出現「階梯瀑布」，大水嘩啦嘩啦順著階梯往下流。基隆市消防分隊呼籲民眾嚴防大雨，注意自身安全。

基隆市信二路上中正公園階梯因瞬間降下大雨而出現小瀑布。記者賴郁薇／攝影
基隆市信二路上中正公園階梯因瞬間降下大雨而出現小瀑布。記者賴郁薇／攝影
分享

雨量氣象局

相關新聞

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

大雨襲高屏、台東 菜價持平

2018-06-22 14:18

南部降雨趨緩 防午後雷陣雨

2018-06-22 14:17

台南、澎湖解除一階限水 高雄轉正常藍燈

2018-06-22 14:16

梅雨帶來豐沛降雨 台南、澎湖解除第一階段限水

2018-06-22 12:58

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

梅雨強襲 旗山香蕉損傷慘重

2018-06-21 23:42

市民老被「坑」 台南市府螺絲鬆了？

2018-06-21 22:49

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

北部1897年來梅雨最少 南部六月雨幾乎7天下完

2018-06-21 15:25

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

西南風持續影響 南台灣雨不停

2018-06-21 09:34

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

南部雨勢緩和 中北部防午後雷陣雨

2018-06-21 00:16

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

豪雨財損申請減免稅 記得拍照存證

2018-06-20 23:17

澎湖船班復航 昨載3千客返台

2018-06-20 23:13

雨下對地方了 台南水庫解渴可供3個月用水

2018-06-20 23:11

高雄山區預防性撤離 封閉部分路段

2018-06-20 23:10

大雨炸屏縣 南部農損最嚴重

2018-06-20 23:02

豪雨農損 梓官蔬菜專業區泡水

2018-06-20 19:09

高雄市區積水又停水爆民怨 水公司宣布周日不停水

2018-06-20 17:45
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top