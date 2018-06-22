台南、澎湖解除一階限水 高雄轉正常藍燈

2018-06-22 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



氣象局發布大雨特報，低窪地區慎防淹水。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

上周開始的梅雨和西南氣流，為全台水庫帶來明顯進帳。水利署今日上午召開水情會議，台南、澎湖水情趨於穩定，決定解除第一階段限水，水情燈號也由黃燈轉為綠燈；桃園則維持現狀，仍屬水情稍緊的綠燈。高雄受惠此波梅雨降雨明顯，燈號由綠燈轉為代表水情正常的藍燈。

水利署副署長王藝峰表示，水利署的會議結果將儘快報經濟部，等經濟部核定後，最快今天傍晚或明天起實施。

不過，面對即將來臨的二期稻作灌溉用水，水利署仍未鬆口。水利署表示，農業灌溉的水庫供量水需求大，水利署會密切注意接下來的颱風和午後雷陣雨情形。

水利署指出，此波梅雨降雨明顯，截至今天上午7時，曾文水庫的蓄水量已達9600萬噸、蓄水率為21%，烏山頭水庫的蓄水量也回升到3680萬噸、蓄水率達47%，南化水庫蓄水量也回升到5700萬噸、蓄水率達61%，石門水庫的蓄水量回升到6900萬噸、蓄水率35%。

水利署指出，此波梅雨對全台水情大有助益，特別是高屏溪流域，台南水情紓緩明顯，不僅6月底前全台不會進入三階限水，未來兩個月的民生、產業用水，也不太會有狀況。水利署也表示，全台即將進入豐水期，水庫也需留下部分空間，作為防汛需求。

同時，水利署指出，過去一周來的豪大雨及雷陣雨，台灣西半部多處地方毎小時降雨量超過80毫米，這樣短時間降下的傾盆大雨，往往超過雨水下水道及道路側溝設計容量，是各地積淹水的主因。

統計6月13及19日兩場豪大雨期間，96%積淹水原因是道路排水系統排水不及，80%的積水深度不到30公分，雨停後就立即恢復退水並恢復交通。水利署表示，已完成治理的河川排水無重大溢淹情形，多處治水工程也已發揮成效。