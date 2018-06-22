南部降雨趨緩 防午後雷陣雨

2018-06-22 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



屏東泰武雨量7天破千毫米

上周開始南部連日降下豪雨，多處傳出災情。中央氣象局統計，從14日到20日梅雨鋒面和西南氣流影響期間，屏東泰武雨最多，七天累積雨量達1037毫米。氣象局表示，明後兩天鋒面北移，逐步轉為典型夏季天氣，除了南部、東南部有短暫陣雨，大部分地區是多雲到晴的好天氣，但午後仍有局部雷陣雨、甚至大雨，降雨範圍變小、雨量也減少。

氣象局預報員林定宜表示，上周南部豪雨是西南氣流影響，水氣較多，除了屏東泰武破千，屏東士文、大漢山七天累積雨量也超過1000毫米；另外，屏東來義有786毫米，高雄多納林道更在19日一天內下了285毫米。

林定宜說，明天起南方雲系北移，南部、東南部剩局部短暫陣雨，主要集中清晨及夜晚，雨勢也會明顯減小。下周天氣更穩定，中部以北、東北部及各山區仍有午後雷陣雨，因太平洋高壓勢力強，降雨範圍減小。

昨天傍晚台北市文山區指南一小時就下了115.5毫米的豪雨，林定宜說，東海南部現有一道鋒面，離台灣不太遠，因此今天北部天氣最不穩定，加上西南風影響，台北、基隆北海岸、桃園、宜蘭山區、花蓮午後都有下豪大雨機會，不排除再現昨天讓台北文山區淹水的誇張雨勢。