大雨襲高屏、台東 菜價持平

2018-06-22 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



豪雨災情，蕉農將受損蕉砍下當田間堆肥。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

前幾天中南部連續大雨，造成農損災情，農委會估計損失7013萬元，主要是一期稻作、香蕉、木瓜、鳳梨與西瓜。農委會農糧署表示，台灣主要蔬菜產區災情不多，菜價非但未因這波大雨波動，反而和冬季菜價差不多低。

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜交易量1375公噸，每公斤平均批發價為21.8元，維持今年上半年的平價低迷。正常狀態台灣夏季缺蔬菜，價格應該較高，但今年已經到了6月底，菜價和年後冬季菜價差不多。

北農分析，今天蔬菜進貨量較昨日減少，市況受外市銷售不暢、承銷需求趨減影響，買氣弱，交易較疲軟，各菜種行情互有漲跌。葉菜類進貨量略減，價格跌多漲少，高麗菜到貨量約286噸價格持平。品質最好蔬菜上價，高麗菜每公斤平均批發價15元、大白菜21元、小白菜24元、青江菜27元、空心菜40元；台北的零售傳統市場，仍是三把葉菜50元，不受南部大雨影響。

農委會推估，這幾天大雨農損主要集中在高雄、屏東、台東，其中農產品估計損失金額6644萬元，農作物被害面積2048公頃，損害程度24％；受損作物主要為台東地區的一期水稻，被害面積1322公頃，損害程度31％，損失金額4502萬元，次為香蕉、木瓜、鳳梨及西瓜等。設施損失369萬元。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，這波大雨連續下一周，但波及的範圍不大，不如颱風侵襲帶來大範圍災損。災損增至7000多萬，主要是台東地區的一期稻作倒伏。這波雨勢對全台主要蔬菜產區如桃園、彰化、雲林等地沒有影響，菜價平穩。