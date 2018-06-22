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高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今日至周日滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度...
今日至周日滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右。聯合報系資料照
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昨日中央氣象局首度發布黃色燈號高溫資訊，對象是花蓮縣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨日全台實測最高溫前2名，是花東縱谷內的玉里37.1度、富源35.3度；由於花蓮地區上半天晴朗、陽光加熱，花東縱谷內又無海風調節而造成高溫，花蓮巿臨海受海風調節，高溫僅升至34.1度，所以地理條件是重要因素。

他說，未來只要天氣條件類似，中央氣象局為了花東縱谷而發布高溫資訊，應會蠻頻繁；譬如今日的花、東，氣象局仍有黃色燈號高溫資訊。昨日的大氣很不穩定，午後強對流影響大半個北台灣，伴隨密集閃電，台北文山區17時至18時，時雨量曾達115.5毫米，遠超過排水系統的設計標準，有短暫淹水的現象，幸好時間不長。

今晨西南部沿海，仍有局部性陣雨或雷雨發生，強度已較昨晨弱，影響範圍也較小；另外，蘇澳附近也有一些降雨。

吳德榮說，今日至周日滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右；中南部清晨因西南氣流與陸風的輻合作用，有局部性陣雨或雷雨，但影響程度正逐日減小；午後熱力作用舉升不穩定的大氣，各地皆有午後陣雨或雷雨發生的機率，北部、中部的對流會比較強，類似昨日的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，還是很有可能再發生，只是在時間、地點上會略有不同，應特別注意氣象局發布的特報。

吳德榮表示，下周一至下周四上午大致晴朗偏熱，大台北高溫大約也在34、35度左右；大氣不穩定度將逐漸降低，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，但降雨的範圍有逐漸縮小的趨勢，也會逐漸偏向山區。

氣象局說，今日西南風影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，各地午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率。明日至下周一南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

高溫氣象局吳德榮

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