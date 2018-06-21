梅雨強襲 旗山香蕉損傷慘重

2018-06-21 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄報導



高雄旗山一處蕉園受創嚴重，三、五分熟的香蕉只能砍下當堆肥，蕉農心痛。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

產地香蕉價格緩步上揚，不過這波梅雨又造成蕉農損失，旗山大林、圓潭兩地的蕉園受損，嚴重者多達2成至3成的果樹傾倒。昨天氣放晴，受災蕉農砍除倒伏果樹當堆肥，果園裡遍布丟棄青果。蕉農說，老天爺不幫忙，再多無奈也喚不回健康果樹。

旗山種植千餘公頃香蕉，5月起價格低落，產地價格每公斤滑落至5元以下，農委會收購格外品，青果社集貨場堆置大量去化香蕉。鋒面來襲前，產地價格已拉抬至每公斤12元，蕉農欣喜香蕉價格回穩。不料，此波梅雨帶來強風豪雨，旗山大林與圓潭兩地災情慘重，除幼苗外，許多結果累累果樹應聲折倒，嚴重者將近半數果樹受損。蕉農聚在一起，竟是比較誰的損失比較慘重。

大林蕉農卓文後種植千餘株香蕉，其中200株倒伏、折斷，昨天不得不狠心砍掉受損果樹，只見三至五分熟的青蕉丟棄在地。

「價格不好又倒，真是屋漏偏逢連夜雨」卓文後說，梅雨共有兩波災害，強風與豪雨輪流攻擊，眼看價格上揚，果園卻無香蕉可出，「真的沒法度」。

旗山區公所初步統計，此次災損以香蕉、木瓜與玉米為主，香蕉倒伏初報面積35公頃，損害程度 5%，所以實際面積1.75公頃，主要集中在大林與圓潭，溪洲地區影響不大，未達天然災害補助標準。

農業課長田華勳指出，受災嚴重的蕉園地處空曠，又加上保固支架不夠穩固，根淺的植株不勘強風吹襲應聲而倒，農民不可輕忽保固工作，豪雨過後的田間管理也要做好，避免疫病發生。