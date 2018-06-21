市民老被「坑」 台南市府螺絲鬆了？

2018-06-21 22:49 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 修瑞瑩



台南市連日豪雨接連3起路面塌陷凹陷。 圖/翻攝畫面 分享 facebook 台南市接連兩天市區道路出現三個大坑洞，造成機車騎士行經受傷，民眾擔心「下一個會不會是我掉到洞裡？」，而接連的意外也讓人質疑市府團隊在賴神北上、年底換手在即的情況下，螺絲是不是鬆了？

昨天就有網友在網上諷刺，指賴清德之前引作家葉石濤的文章，指台南是一個適合作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方，但現在可能還要再加上一樣「走在路上會掉到洞裡的地方」，可以看出民眾對於「連在路上都可能出問題」，相當不滿。

台南市在賴清德北上，由李孟諺代理市長後，又有多名首長北上，由於本屆任期快到，臨時很難找到其他人接手，多數由局處內的副手接任，加上年底選舉在即，目前的市府團隊可以說是「看守團隊」，私下也有官員稱「很多人都叫不動」。

這幾天的雨勢不算大，市區卻坑洞處處，難怪市民抱怨，也擔心市府是不是螺絲鬆脫。

平心而論，道路遇大雨出現坑洞，不是今年才有，特別是台南從前年的0206強震後，地下管線屢傳鬆脫、破裂，加上市區裡有許多老舊的地下箱涵、管線，而台南從去年颱風過後就幾乎沒下雨，雨卻集中在這幾天接連下，市區的道路建設面臨很大的考驗。

市府官員及學者也表示，早期的地下埋管都是直接埋砂石，但新型近期的都會以低強度混凝土加封，把管線包在裡面，避免萬一有滲漏時，會沖刷到砂石，造成地基掏空，因此會發生路面陷落的多數是早年的管線造成。