台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



台南市代理市長李孟諺（圖右）昨天一早前往安平區建平路的道路陷落現場關切。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 台南市連日大雨，市區道路出現三處大坑洞，造成4名機車騎士受傷，也引發民眾恐慌，質疑「台南怎麼了」； 市府表示，除了受大雨影響，可能也與之前的地震有關，造成地下管路滲漏，代理市長李孟諺指示全面以雷達進行檢測。

繼19日林森路地下道機車道發生大面積陷落，造成3名行經的機車騎士摔進洞裡受傷，20日晚間安平區建平路、建平七街路口及東區東寧路、長榮路口，先後又出現大洞，讓機車騎士擔心受怕，擔心路面隨時有「未爆彈」。

昨天還有網友把去年林森路與崇善路口發生陷落的照片，與本周三起陷落貼在一起，網路上瘋傳，不少人以為台南有4個大洞，讓市府急著澄清「是3個洞、不是4個洞啦」

代理市長李孟諺昨天一早前往建平路現場會勘，關心市區路面塌陷的問題，指示將針對之前曾發生路面陷落的地段，也就是未來可能再有陷落的高風險區，市府將以透地雷達進行檢測。

此外，因為路面陷落可能都是地下管線滲漏，長期掏空地基造成，他也指示要聯絡相關的管線單位包括自來水公司等，主動進行檢測，如果不願配合，將禁止在市區裡面施工，並開罰3到9萬元。

工務局20日晚間緊急開挖處理，但到昨天仍未發現滲漏的管線，為了道路安全，已經先行灌漿回填。

市府工務局長蘇金安則表示，由於之前連續的地震，可能造成地下管線有鬆脫、破裂的情況，加上之前很久沒下雨，最近卻一連下好幾天，管線滲漏持續掏空地基，特別是市區裡面有些比較老舊的管線。