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豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45聯合新聞網 綜合報導

台南市連日豪雨接連3起路面塌陷凹陷。圖/翻攝畫面
台南市連日豪雨接連3起路面塌陷凹陷。圖/翻攝畫面
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這幾天南部不斷下豪雨，各地災情頻傳，包括台南、高雄及屏東都發生淹水嚴重、路面裂開、泥流災害，甚至有邊坡坍塌危及民宅的狀況。此外，豪雨影響的農損估計也損失超過新台幣二千萬元，光屏東就損失超過1700萬，為此次最慘。

豪雨下得讓人膽顫心驚，民眾也抱怨連連，像台南民眾就問說，怎麼每次下雨就淹大水，接下來颱風季快到了該怎麼辦？而且台南從19日起就發生四起豪雨導致市區重要道路塌陷的事件，造成四名騎車經過的用路人受傷，引發質疑說「台南到底發生什麼事了？」

對此，氣象專家李富城在臉書表示，「三天500mm的雨就淹成這樣，賴清德陳菊治水的錢花去了哪裡？」賴曾說他用三年的時間，解決了台南三十年的淹水問題，但李富城認為，他是用七年的時間加上360億的治水經費，製造了一個遇水必淹的大台南，至於高雄也是一樣，越治越淹。

而這次南部豪雨成災，農損也相當驚人，李富城認為，政府所編列的8年1160億治水預算，根本沒有發揮效果，追根究底來看，治水預算是民進黨執政時期編列的，錢都用去哪裡，只有賴清德和陳菊知道。

此貼文一出，不少網友也紛紛在底下留言回應，有人表示，做了一堆箱涵、抽水站、滯洪池就是不是肯好好的疏濬，雨水下水道也沒有清淤，這樣不淹水也難。還有人說，老天就是最好的驗收者，舉頭三尺有神明，「可憐的百姓，無語問蒼天啊！」

陳菊賴清德豪雨颱風

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