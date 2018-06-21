南部雨勢緩和 中北部防午後雷陣雨

2018-06-21 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ／台北報導



彰化市金馬路、茄苳路汙水下水道工程，因連日大雨造成3處人工井陷落達3公尺深。 記者劉明岩／攝影 分享 facebook

受西南氣流影響，南部昨天多處受豪雨重創，中央氣象局昨天指出，由於西南氣流減弱，今天起南部雨勢緩和，至於中、北部則有午後雷陣雨，高溫恐達卅二到卅五度。

南投縣草屯鎮部分稻田，因為連日大雨倒伏。 記者江良誠／攝影 分享 facebook

台南市七股區、高雄市路竹及阿蓮區、屏東縣大漢山等氣象局測站，昨天累積一日雨量都超過兩百豪米。氣象預報員顏增璽指出，受西南氣流減弱影響，今天起南部除清晨至上午容易有較大雨勢出現，雨勢已緩和，即使有連續性的降雨，不會再出現昨天這麼大的雨。周五到周日受到熱帶雲系影響，會出現晴時多雲偶陣雨的情形。

至於中部、北部及東北部，今起一周要留意午後雷陣雨，且又開始高溫，恐達卅二到卅五度。