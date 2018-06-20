雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



豪雨造成南投縣國姓鄉南港溪護岸崩塌，危及住戶。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投 二民宅陷落溪床

中南部連日豪雨，台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地傳出災情。南投縣國姓鄉柑林村南港溪護岸前天突然崩塌，長達五十公尺的邊坡和範圍內的二間民宅後院地基遭掏空，陷落下方五公尺深的溪床，幸無人傷，但卅名住戶前晚嚇得不敢入睡，昨天緊急撤離至附近活動中心安置。

「轟的一聲，還以為地震。」王姓屋主說，前天下午四時許，他在屋內聽到巨響，感覺地面強烈晃動，以為又地震，才發現後院整個崩落溪床，當場嚇呆，更怕豪雨和溪水沖走整棟房屋，整晚都不敢睡。

水利署三河局副局長潘禎哲昨天會勘後說，護岸整體基樁受損狀況待雨停水退才能檢視，崩塌區暫時覆蓋不透水帆布，防止災害範圍擴大，近期將研議復建工法；當地七戶民宅安全堪慮，已勸說撤離，約卅人接受安置。

「水庫沒滿，馬路先滿！」台南則因降雨宣洩不及，三爺溪、二仁溪水位漲至警戒線，新營、北區、安南及仁德多處淹水，十六戶民宅受災；部分地區水淹及膝，民眾驚險涉水行車；全市一度封閉十一座橋梁、六條道路。

台南建平九街、建平路交叉口昨天出現長、寬各約五公尺、四公尺，深約一公尺多大坑。 記者曹馥年／攝影 分享 facebook

民眾抱怨連連，受災戶也質疑為何易淹水，大罵：「颱風沒來淹成這樣，颱風季怎麼辦？」台南市府表示，之前每次大雨必淹的地區已有改善，會持續加強防洪排水工程建設。

台南 路面又見大坑洞

台南前天才發生東區林森路地下道機車道路面塌陷，造成騎機車經過的兩女一男跌掉坑洞輕傷；昨晚安平區建平路與建平九街口路面也突然陷落，形成長、寬各約五公尺、四公尺、深一公尺的大坑，導致一名女騎士摔傷。

阿里山公路38.6公里路段昨天因豪雨再遭泥流阻斷，光禿禿的山坡地被懷疑是禍首。 圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

嘉義縣台十八線阿里山公路卅八點六公里處，昨天一度因泥流阻斷，路段上方一片光禿禿的山坡被質疑是禍首，嘉縣府表示，本月十三日上方山坡發生下陷，已要求地主做好防護，如違法濫墾將依法處理。

豪雨持續轟炸高雄，造成高雄多處路面坑洞、山區道路土石滑落、路樹倒塌。 圖／高市工務局提供 分享 facebook

高雄 昨至少30處淹水

高雄那瑪夏山區前天累積雨量超過二百毫米，台廿九線一度落石坍方，進行預警性封閉；全市昨天至少卅處淹水，許多道路也出現坑洞，修復逾二千件，路樹傾倒也逾五百件。

屏東林邊鄉南二高路段昨天傍晚前仍然積水未退，往東港方向必須要改道行駛。 記者蔣繼平／翻攝 分享 facebook

屏東 台17線沿海封閉

屏東也多處淹水，台十七線沿海路段幾乎整天封閉，昨晚林邊跟佳冬羌園兩處積水未退，持續禁行。