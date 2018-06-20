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豪雨農損 梓官蔬菜專業區泡水

2018-06-20 19:09中央社 高雄20日電

連日大雨讓高雄市梓官區蔬菜專業區積水嚴重，不少葉菜類難逃水傷，賣相及價格不佳。 ...
連日大雨讓高雄市梓官區蔬菜專業區積水嚴重，不少葉菜類難逃水傷，賣相及價格不佳。 梓官區農會提供／中央社
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接連豪雨造成蔬菜產地積水，農民搶收減少農損，使得高雄市傳統市場的貨源尚稱充足，價格也算持平，甚至苦瓜賣到3顆50元的低價；不過梓官蔬菜專區已成水塘，預期菜價要漲了。

這波鋒面給高雄市帶來豐沛的雨量，山區24小時的累計降雨量一度飆破300毫米，平地鼓山、燕巢區也破250毫米。

為免蔬菜泡水，產地農民多提早採收，但也有農民觀望，高雄市梓官農會供銷部主任蔣進叁說，今天以前梓官區未採收的蔬菜，應該都已經泡水了。

實際走訪梓官蔬菜專業區，果然一畦畦的菜圃遠看彷彿都成了漁塭、水塘，只有零星的葉菜漂浮。

蔣進叁告訴中央社記者，今天農會收購的蔬菜到貨量約700公斤，不及上週的1/10，而且葉菜都有水傷，賣相不佳，平均每公斤進價約新台幣12到15元之間。他預期下週農會無葉菜可以收購，市場菜價將要上漲。

不過，高雄市鳳山黃昏市場，今天的蔬菜供貨充足，價格平穩，以苦瓜為例，3顆50元，比上週價格還低。業者說農民雨天搶收，如果不提早採收，再過兩天放晴，瓜果及瓜藤都會腐爛，賣不到錢。

高麗菜價格每台斤20到25元，業者說產地搶收供貨充足，即使預期未來一星期可能漲價，但是現階段產量多就「俗俗賣」，倒是過去3把50元的小白菜、油菜，今天每把20元。

農民菜價

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