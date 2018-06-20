高雄市區積水又停水爆民怨 水公司宣布周日不停水

2018-06-20 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台水公司第七區管理處原訂24日進行澄清湖廠69KV加壓站蓄電池及氣動蝶型閥更新兩項工程，因應施工，部分地區將停水16小時，影響戶數達1萬7千多戶，但由於近日大雨襲擊高雄，不少民眾反映不希望停水，台水公司從善如流，延期施工。