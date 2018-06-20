台水：高雄地區 24日維持正常供水

2018-06-20 15:57 中央社 台北20日電



台灣自來水公司第七區今天宣布，高雄澄清湖廠因應施工緣故，高雄部分區域原本規劃24日將停水，但因工程暫停，取消停水，24日仍將正常供水。

台水表示，位於高雄的澄清湖廠，辦理「澄清湖廠69KV加壓站蓄電池及氣動蝶型閥(洩壓用)更新等2案工程」，因應施工需求，原本規劃高雄部分地區24日8時起到深夜24時將暫停供水，或降低水壓。

根據台水先前規劃，24日將針對高雄部分地區，包括三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、新興區與苓雅區等行政區的部分區域，進行停水或減壓供水，約有1萬7400戶受影響。