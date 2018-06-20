連日豪大雨稻作倒伏 退休校長不忍拍攝老農背影

2018-06-20 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



在太保市務農退休國小校長李榮善，拍稻作倒伏照片貼臉書說「大片倒伏稻作，看見老農穿雨衣站立田邊，連他們背影都不忍拍攝」。圖／取自李榮善臉書 分享 facebook 嘉義縣一期稻作收割期，碰上連續3天豪大雨，累計雨量破200毫米，農民無法收割，造成主要產地太保市、新港鄉及民雄鄉水稻零星倒伏，縣府農業處今天調查，約有2成倒伏，農民擔心雨勢持續，稻穀浸水發芽災損。

在太保市務農退休國小校長李榮善，拍稻作倒伏照片，貼臉書說「大片倒伏稻作，看見老農穿雨衣站立田邊，連他們背影都不忍拍攝，再次提醒您：教導小孩把碗裡的飯粒舔乾淨」。

縣府農業處說，太保市水稻收5至6成、新港鄉7成以上，其餘鄉鎮8成以上，雨水造成水稻含水率高，多無收割，約2成倒伏，呼籲農民將田間積水排乾，等天氣放晴收割。

農糧署宣布啟動災害稻穀收購機制，即日起至30日有申報一期稻作且符合公糧繳交資格農戶，可依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，洽當地公糧業者繳售災害稻穀，呼籲農民不要搶收，災害補助收購加上天然災害救助每公頃1萬8000元，兩項加起來比搶收收入好。

雖如此，農民抱怨說，端午節前聽農委會的話，不搶收反而吃虧，因為當時天氣放晴，稻穀不會遭大雨倒伏，端節前放著不收割，如今反而碰上豪大雨倒伏；曾獲全國十大傑出農民的太保市長黃榮利說，若大雨再連下3天，稻穀泡水發芽就害了了。

黃榮利說，一期作稻米考驗農委會對地補貼雙軌制政策農民接受度，農委會要農會每百台斤930元收購自營糧，每分地公糧1萬4440元加自營糧4873元共1萬9313元；新制不繳公糧，領對地補貼每分地1350元，穀價1萬8600元加對地補貼1350元共1萬9950元，反觀去年一期作，市價每百台斤980元，公糧7960元加自營糧1萬2142元共2萬零102元，今年有比去年好嗎？