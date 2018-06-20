雨彈襲擊 中南部災情頻傳

2018-06-20 14:08 中央社 20日綜合報導



西南風持續影響，中南部雨勢未歇，台南、高雄、屏東等地都傳出淹水及路面裂開等災情，南投縣國姓鄉則傳出邊坡崩塌，緊急撤離7戶住戶。

農損方面，從14日豪雨到今天，屏東縣農業災害損失到中午為止，已達新台幣1700多萬元，損害面積479公頃，以香蕉損害最嚴重，屏東縣長潘孟安呼籲農民盡速向鄉鎮市公所通報災情。

西南風持續影響，中央氣象局今天針對中南部10縣市發布豪雨或大雨特報，其中屏東、高雄已經提升為大豪雨等級，提醒民眾留意。

屏東沿海低窪的佳冬鄉、林邊鄉、枋寮鄉和東港鎮因路面積水嚴重，上午道路管制；其中枋寮鄉新龍村上午淹水一度到小腿肚，村內一片水鄉澤國。

台南市警局第三分局警員指出，安南區頂安街260巷大排路面，因雨裂開，長度約30公尺，寬度10公分至20公分，位置在路面旁，警方封鎖現場，且在周遭沿線加強巡邏。安南區公所已通報台南市政府處理。

安南區凌晨也發生一輛汽車自撞交通號誌桿，車內3人受傷送醫。警方初步調查，陳姓駕駛酒後駕車，疑天雨路滑才自撞，但肇事原因有待進一步確認。

台南由於上午的極大雨勢，在仁德區與東區交界的太子路涵洞下方一帶道路出現積水狀況。台南市警察局派出員警進行交通管制，車輛一度無法通行，也造成交通壅塞。

高雄市凌晨受到劇烈降雨的影響，造成市區多處排水不及，新生路靠近金福路的地下道積水近40公分，一度封閉。