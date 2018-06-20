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豪雨襲南台 上班族怨：水庫沒滿路先滿

2018-06-20 13:40聯合晚報 記者劉星君魯永明曹馥年謝恩得蔣繼平賴香珊／連線報導

連日豪雨，南投縣國姓鄉南港溪與鄰近野溪水流湍急致護岸崩塌，周邊住戶岌岌可危。 記...
連日豪雨，南投縣國姓鄉南港溪與鄰近野溪水流湍急致護岸崩塌，周邊住戶岌岌可危。 記者賴香珊／攝影
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南投／國姓鄉柑林村 地基坍60公尺

豪雨重創中南部。南投國姓鄉柑林村南港溪護岸疑不堪溪水沖刷，昨天傍晚突然崩塌，沿溪近60公尺地基遭淘空，鄰近民宅後院隨之陷落，周邊7户住家岌岌可危，嘉義、台南、高雄、屏東等地也陸續傳出淹水及坍方等災情。

台南／多處淹水及膝 部分路段封閉

台南從今天凌晨開始豪雨不停歇，多處地區出現積水，上午6點多一波強降雨導致多處水淹及踝、及膝，南區與仁德區交界的機場路路邊一度出現小瀑布，在大雨中通過積水路段上班的民眾抱怨「水庫沒滿馬路先滿」。

台南市政府災害應變中心提升為2級第2階段開設，歸仁區中路橋目前封閉，新營區5座急水溪過水便橋、歸仁區連結高雄市阿蓮區的石安橋，目前進行預警性封閉，並有多處路段封閉。安南區頂安街260巷19號前大排路面因雨裂開約30公尺，分局已架設封鎖線，並於周遭沿線加強巡邏，檢視有無其它裂開之處。

高市大寮區會社里低窪地區淹水，公所協助展開撤離。 記者劉星君／翻攝
高市大寮區會社里低窪地區淹水，公所協助展開撤離。 記者劉星君／翻攝
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高市／整夜大雨不斷 低地居民撤離

高市整夜豪雨不斷，高市大寮區昭明國小、昭明國小新厝分校的周遭道路積淹水，警方現場交通管制中；另外，大寮區會社里低窪地區發生淹水，公所正協助展開撤離，將開設收容中心安置。

嘉屏／阿里山公路 坍方搶修通車

嘉義縣台18線阿里山公路38.6k邊坡一度坍方泥流，公路總局第五區工程處阿里山工務段搶修通車，嘉義縣番路鄉逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄將當地邊坡空拍照片，貼臉書說，為什麼每次下雨，台18線38.6K都會有土石流下來，原來兇手是上方疑被濫墾。

嘉義縣政府表示，目前在阿里山鄉的縣道169線22.5公里處坍方，道路中斷，已搶修，目前單線通車。另梅山鄉169線1k及2.5k崩塌中斷，目前搶修中。番路鄉嘉130線5.7K崩塌中斷，目前搶修中，這兩處道路都預計今日下午5時前通車。

屏東沿海地區持續降雨，林邊鄉從本日凌晨到現在累積雨量已經達百毫米，台17線沿海公路連結往東港路段，也有部分積水超過半輪胎高，車輛無法通行，三工處上午6點半執行道路封閉，目前仍未解除管制。

潮州工務段今天早上6點20分通報表示東港鎮台17線256k-258k、林邊鄉260.8k-261.6k、佳冬鄉台17線264.8k-256.6k(佳冬羌園段)等路段因淹水無法通行，目前已由潮州工務段封閉管制車輛通行，請用路人改道行駛替代道路。警方表示，東港往林邊可由大鵬灣環灣道路通行，林邊往佳冬則須改道由台1線通行。

淹水阿里山豪雨

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