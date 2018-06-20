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仁德太子路積水輪胎高！民眾驚險涉水而過

2018-06-20 12:04聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

西南氣流影響，中央氣象局清晨發布豪雨特報，台南地區昨晚開始雨勢增大，今天早上包括三爺溪、二仁溪流域都傳出水位達到警戒線，隨著雨勢再度變大，許多低漥地區出現積淹水情況，仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣、華醫科大一帶，不少上班族驚險涉水而過，場面險象環生。

台南降下大雨，過去24小時累計七股已達253毫米、西港224毫米、仁德220屏，台南永康、仁德區也因今早大雨出現路面積、淹水的現象。台南仁德區太子路、裕農路涵洞地勢低窪，一度傳出積水約20、30公分，早上11點多水已退去，南區、仁德區交界的機場路，上午8點多有民眾拍到路邊一度出現小瀑布，可能是雨水一時宣洩不及，目前也消退。

但也有不少鄉親氣得大罵，每逢大雨附近就積水，颱風還沒來就淹成這樣，之後颱風季怎麼辦，「很擔心現在出門上班，等一下怎麼回家！」 台南中山高仁德與東區交界的太子路涵洞，逢雨必淹，也讓附近居民仍大嘆「每次都積水、不知道該怎麼辦！」

南區氣象中心指出，受到西南氣流影響，中南部及台東天氣仍不穩定，陣雨或雷雨機率高，易有大雨或豪雨發生，台南整天會有陣雨、雷陣雨，估計晚間會趨緩，但雨仍會下到周末。

仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守...
仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守鈺／攝影
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仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守...
仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守鈺／攝影
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仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守...
仁德太子路附近水淹及踝，崑山大灣一帶不少上班民眾涉水而過，場面險象環生。記者綦守鈺／攝影
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仁德太子路工業區三爺宮溪下游水位升高。記者綦守鈺／攝影
仁德太子路工業區三爺宮溪下游水位升高。記者綦守鈺／攝影
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西南氣流豪雨颱風

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