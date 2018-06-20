豪雨釀災！南投南港溪護岸崩 國姓7民宅岌岌可危

2018-06-20 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣近期豪雨不斷，國姓鄉柑林村南港溪護岸疑不堪溪水沖刷，昨天傍晚突然崩塌，沿溪近60公尺地基遭掏空，鄰近民宅後院隨之陷落，周邊7户住家岌岌可危，居民徹夜難眠，當地公所今會同縣府、水利署三河局和民代等前往會勘，現階段暫時覆蓋防水帆布避免災情擴大，待雨停水退檢視地基受損狀況，後續整治修復再進一步研議。

國姓公所指出，鄉內南港溪沿岸崩塌處鄰近中正路二段清德寺牌樓一帶，對向民宅因此受波及，而護岸崩塌處有條野溪流經，因此懷疑是野溪流經的護岸有破損，連日降雨致含水量增加，且溪水不斷滲入，致護岸承受不住而崩塌。

「轟的一聲，還以為地震。」當地王姓屋主說，昨下午4時許聽到轟然巨響，之後地面強烈晃動，起初以為地震，外出查看才發現後院整個崩落逾5米高，當場嚇呆，更怕持續沖刷，整棟房屋恐被沖走，整晚都不敢睡覺，隨時準備撤離。

而該處護岸5年多前也曾崩塌，當時已由第三河川局進行修復，未料此次又發生類似情況，且護岸崩塌狀況更嚴重，當地鄉長丘埔生、議員邱美玲、鄉代會主席羅智彬、代表黃建勳等人要求三河局儘速查明原因且緊急處置復建。