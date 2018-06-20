台南豪雨恐下到晚上 這些路段橋梁封閉

2018-06-20 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南從今天凌晨開始下起豪雨，南區氣象中心從回波圖研判恐得到晚上雨勢才會趨緩。台南市政府災害應變中心提升為2級第2階段開設，多處道路、橋梁已暫時封閉。

災害應變中心指出，橋梁歸仁區中路橋目前封閉，新營區5座急水溪過水便橋、歸仁區連結高雄市阿蓮區的石安橋，目前進行預警性封閉。

道路封閉部分，包括將軍區廣山里南18線廣山社區路段道路、東區大同地下道封閉南側（東門路往健康路）機車道、新市區三舍台鐵橋下道路已封閉。仁德區上崙里中正路（86及台1線下方）路面積水機車通行有危險，目前由文賢所派員交管中；仁德區潭稅陸橋積水高度約45公分，雙側閘門拉上禁止通行；山上區平陽里52號至56號活動中心附近因自來水管線破裂致沖毀路基，暫時封路；南區台86下明興路雙向積水，暫時封路。

南化區台2線46.5k處因連日豪雨，電桿基部土石坍方，導致電桿傾斜，市府已通知台電公司前往處理，請往來車輛及行人留意安全。

台南市警三分局指出，安南區頂安街260巷19號前大排路面因雨裂開約30公尺，分局已架設封鎖線，並於周遭沿線加強巡邏，檢視有無其它裂開之處。