豪大雨阿里山公路邊坡坍方 網友空拍質疑濫墾
連日豪大雨嘉義縣累計雨量逾200毫米，台18線阿里山公路38.6k邊坡一度坍方泥流，公路總局第五區工程處阿里山工務段搶修通車，嘉義縣番路鄉逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄將當地邊坡空拍照片，貼臉書說，為什麼每次下雨，台18線38.6K都會有土石流下來，原來兇手是上方疑被濫墾。
阿里山工務段說，台18線38.6k邊坡泥流，11日發現倒樹與落石情況，13日空拍邊坡，發現坡頂有開發情況，當日即緊急會勘處理，後續已請主管單位儘速研處。
縣政府水利處水土保持科長張志聰說，15日會勘確認是農民合法申請的農業整坡，占地0.7公頃，已要求地主做好阻絕土石滑落，造成泥流原因，待天氣好轉，由公路總局阿里山工務段進行空拍了解。
嘉義林管處說，台18線38.6K上方墾地，經查是縣府核准農業整坡的私有農牧用地，林管處將持續加強查察轄管林地，防範不法情事發生。
莊莫俄說，什麼每次下雨，阿里山台18線道38.6K都會有土石流下來，原來兇手是這塊開墾的地，有請環保局、林務局、水保局可以處理危害到居民回家的元兇嗎？為什麼每次開墾都不會被發現，是不是眼睛都瞎了。
網友紛紛留言，擔心坍方落山，要求揪出造成坍方元凶，阿里山公路是重要觀光產業道路，相關單位杜絕山坡地濫墾，保障用路人生命安全。
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