豪大雨阿里山公路邊坡坍方 網友空拍質疑濫墾

2018-06-20 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



連日豪大雨嘉義縣台18線阿里山公路38.6k邊坡一度坍方泥流，阿里山工務段搶修通車，逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄將當地邊坡空拍照片，貼臉書說，為什麼每次下雨，台18線38.6K都會有土石流下來，原來兇手是這塊被開墾的地。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 連日豪大雨嘉義縣累計雨量逾200毫米，台18線阿里山公路38.6k邊坡一度坍方泥流，公路總局第五區工程處阿里山工務段搶修通車，嘉義縣番路鄉逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄將當地邊坡空拍照片，貼臉書說，為什麼每次下雨，台18線38.6K都會有土石流下來，原來兇手是上方疑被濫墾。

連日豪大雨嘉義縣台18線阿里山公路38.6k邊坡一度坍方泥流，逐鹿社區合作社理事主席莊莫俄將當地邊坡坍方及空拍照片貼臉書說，每次下雨38.6K都會有土石流下來。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 阿里山工務段說，台18線38.6k邊坡泥流，11日發現倒樹與落石情況，13日空拍邊坡，發現坡頂有開發情況，當日即緊急會勘處理，後續已請主管單位儘速研處。

縣政府水利處水土保持科長張志聰說，15日會勘確認是農民合法申請的農業整坡，占地0.7公頃，已要求地主做好阻絕土石滑落，造成泥流原因，待天氣好轉，由公路總局阿里山工務段進行空拍了解。

嘉義林管處說，台18線38.6K上方墾地，經查是縣府核准農業整坡的私有農牧用地，林管處將持續加強查察轄管林地，防範不法情事發生。

莊莫俄說，什麼每次下雨，阿里山台18線道38.6K都會有土石流下來，原來兇手是這塊開墾的地，有請環保局、林務局、水保局可以處理危害到居民回家的元兇嗎？為什麼每次開墾都不會被發現，是不是眼睛都瞎了。

網友紛紛留言，擔心坍方落山，要求揪出造成坍方元凶，阿里山公路是重要觀光產業道路，相關單位杜絕山坡地濫墾，保障用路人生命安全。