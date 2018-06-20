梅雨還再下 水災緊急應變小組維持二級開設

2018-06-20 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



梅雨持續不斷，為嚴防豪雨來襲，經濟部今（20）日持續維持水災緊急應變小組二級開設，水利署副署長王藝峰表示，目前台中、台南、高雄都還在下雨，水情燈號暫維持不變，最快本周召開水情會議才會再討論。

至於大家關心二期稻作的灌溉用水，王藝峰表示，北部一期稻作尚未收割，南部二期稻作開始還要再一段時間，因此還有時間等待新一波的降雨。