南部豪雨特報！高雄屏東大豪雨

2018-06-20 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，大豪雨地區除了屏東縣，新增高雄市。圖／氣象局提供 分享 facebook 中央氣象局發布豪雨特報，大豪雨地區除了屏東縣，新增高雄市。

西南風影響，今日高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市及台南市有局部大雨或豪雨，台中以南、台東、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：高雄市、屏東縣。