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神學士要取代阿富汗 聯合國陷兩難

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

塔利班（Taliban，或譯「神學士」）想在聯合國擁有代表席位，並發表對各國領導人的談話，聯合國將透過委員會決定其是否能夠代表阿富汗。塔利班外交部長穆塔奇還指派卡達政治辦事處發言人蘇海爾·沙欣擔任大使。但因前阿富汗總統甘尼時代任命的阿富汗大使伊薩克仍在職，何者具有合法代表權引起聯合國的兩難。

塔利班要求加入聯合國

路透社指出，一封塔利班外交部長穆塔奇在 20 日致聯合國秘書長古特雷斯的一封信中，要求在聯合國年度大會的高級會議上發言，且古特雷斯的發言人杜里雅克已證實有此信件。

杜里雅克指出，關於塔利班提出對阿富汗的聯合國席位要求，已發由美國、中國、俄國等在內的九名成員國組成的全權證書委員會進行討論。但目前聯合國的阿富汗大使除本次受到塔利班指派的沙欣外，尚有前朝指派的大使古拉姆·伊薩克，本次委員會也將決定兩者中何者具有國際代表權。

緬甸也陷代表權問題

對於塔利班的要求，紐約時報指出，目前仍不確定該委員會何時會召開相關的會議與評估，且除阿富汗以外，仍因軍事政變陷入混亂的緬甸也出現聯合國合法代表爭議，可說是本次聯合國大會的重大危機。

土耳其政治家、即將卸任的大會主席沃爾坎·博茲基爾在本月的告別新聞發布會上解釋，國家有權提名其聯合國大使，但在判斷「哪位大使具有合法性」的問題上，聯合國不能用對該國政府的喜惡做判斷，因為聯合國的席位具有重要的象徵意義，也是衡量一個政府在國際社會中的可信度和接受度的基準。

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聯合國第76屆大會9月14日在紐約揭幕，由塔利班（Taliban，或譯「神學士」）接管的阿富汗也成為各國密切關注的議題。根據英國新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的聲明，英國將於週三（22日）呼籲中國與俄羅斯一同商討對策，避免阿富汗淪為武裝分子的庇護所。

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