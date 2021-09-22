神學士欲派駐聯大使 英國促中俄合作對阿策略

聯合國第76屆大會9月14日在紐約揭幕，由塔利班（Taliban，或譯「神學士」）接管的阿富汗也成為各國密切關注的議題。根據英國新任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的聲明，英國將於週三（22日）呼籲中國與俄羅斯一同商討對策，避免阿富汗淪為武裝分子的庇護所。

特拉斯表示：「如果我們想避免阿富汗成為全球恐怖活動的避風港，那麼包括俄羅斯和中國在內的國際社會，在與塔利班交流時，策略需要一致。」

聯合國大會於9月21日起舉行高級別會議和一般性辯論，英國、中國、俄羅斯、美國和法國的外交部長將在大會期間與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面。英國目前正在協調這五個聯合國安理會常任理事國成員，一同改善阿富汗的情勢。

中國外交部15日曾發布聲明表示，中俄兩國在阿富汗一題上一直保持密切溝通，「雙方立場高度一致」。而上周在一場由中國和俄羅斯領導的安全集團會議上，中國國家主席習近平也說，阿富汗應消除恐怖主義，而中國將在其能力範圍內向阿富汗提供更多幫助。

俄羅斯總統普京也在同一場會議上表示，俄羅斯需要與塔利班政府合作，而且美國應考慮解凍阿富汗的資產。

塔利班欲派駐聯合國大使

與此同時，塔利班也希望透過聯合國與世界接軌。路透社報導，塔利班要求在本周的聯合國大會上向世界領導人講話，並提名其駐多哈的發言人沙欣（Suhail Shaheen）為阿富汗的聯合國大使。

塔利班外交部長穆塔齊（Amir Khan Muttaqi）20日在一封遞交給古特雷斯的信中提出了這項請求，而古特雷斯的發言人哈克（Farhan Haq）也證實了這封信件的存在。

目前阿富汗在聯合國的席次仍舊是由上個月被塔利班趕下台的阿富汗政府所指派的伊薩奇（Ghulam Isaczai）大使來代表。塔利班這封信件則是正式下戰帖，要求指派自己的聯合國大使。

哈克表示，爭奪阿富汗聯合國席位的這項申請已送交給一個由9名成員組成的全權證書委員會進行審核，其成員包括美國、中國和俄羅斯。路透社報導，該委員會不太可能在27日聯合國大會結束前，針對阿富汗問題舉行會議，因此塔利班外長能否在聯合國發言仍是未定數。

根據大會規則，在全權證書委員會做出決定之前，伊薩奇將繼續代表阿富汗。該委員會通常在10月或11月舉行會議，評估所有聯合國會員國的全權證書，然後在年底前提交一份報告供大會批准。外交官們說，委員會和大會通常以協商一致的方式處理全權證書問題。

該委員會的其他成員還包括巴哈馬、不丹、智利、納米比亞、塞拉利昂和瑞典。

聯合國席次將是塔利班爭取國際承認的一大關鍵。古特雷斯說，塔利班對於國際承認的渴求，是其他國家迫使阿富汗建立一個有包容性的政府、且尊重婦女權利的唯一籌碼。

阿富汗女權堪憂

對阿富汗饒舌歌手與人權活動家阿利扎德（Sonita Alizadeh）而言，塔利班不應該被信任。她在21日在聯合國一場會議上敦促國際社會不要承認塔利班，並為婦女和兒童的權利挺身而出。

阿利扎德說：「（在塔利班掌權後）我們的人民還剩下什麼？20年來的成就還會剩下什麼？不要被塔利班面對媒體所戴的面具迷惑了。」

阿利扎德在20多年前塔利班上一次統治阿富汗時，與家人一起逃離了她的祖國。當時婦女不能工作，出門必須遮住臉，女孩也被禁止上學。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）21日也在同一場聯合國會議中說：「阿富汗婦女對塔利班在90年代對女性殘酷且系統性的鎮壓有著強烈的恐懼。」

儘管塔利班保證他們將保障女權，但截至目前的作為卻引起國際社會的懷疑。塔利班日前為高中生重新開放學校，但卻未提及女教師及女學生的返校規劃；同時，塔利班也疑似關閉由前政府設立的「婦女事務部」、並強調在「可執行適當性別隔離措施」前，女性不能重返工作崗位。

（綜合報導）

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