紛亂中亞地區 巴基斯坦偏袒神學士？

巴基斯坦總理伊姆蘭汗重申承認塔利班（Taliban，或譯「神學士」）政權合法的條件，其中就包含女性受教權、成立更包容性的政府，也希望國際社會再給塔利班一些時間，巴基斯坦會如此關注阿富汗政權、替塔利班說話，與巴阿歷史淵源有關。巴國受迫於地理因素，西北線必須穩定，故致力與阿富汗建立良好關係、或說袒護塔利班，但同時又與美國維持互動，是不得已而為之的雙面外交平衡。

友阿、友美求政治平衡

根據《英國廣播公司》報導，巴基斯坦總理伊姆蘭汗22日受訪時，重申該國對塔利班新政府的條件，首先要尊重人權，特別是女權，認為阻止婦女受教並不符合伊斯蘭教義，再來是要求塔利班建立一個更具包容性的阿富汗，同時也提到，阿富汗不能被恐怖份子作為圖謀發展的溫床。但最後，伊姆蘭汗也呼籲，國際社會可以再給塔利班一些時間。

這段話表面與國際社會對新阿富汗的希望沒有不同，但其呼籲顯然是在照顧塔利班。巴基斯坦之所以這麼關心鄰國，與歷史淵源大有關聯，巴基斯坦支持塔利班在阿富汗的發展是「眾所皆知的秘密」，但巴國與美國交好也是事實，會大玩雙面外交平衡是不得已而為之。

歷史與地理需友阿

首先，巴基斯坦與阿富汗的邊界長達2450公里，雙方分界是著名的杜蘭線，是由英國外交大臣杜蘭起草的，最早作為英屬印度與阿富汗的邊界，後來才分成巴基斯坦而沿用，最初是英國為了對付很難處理的普什圖族，強行將其一分為二，造就現在杜蘭線藏在群山中，變成若有似無的巴阿邊界。

巴基斯坦當然也很難應對這項歷史議題，與阿富汗保持良好關係不可避免，再加上與印度的對抗關係，作為雙方鄰國的阿富汗更重要，巴國才會扶植塔利班，建造阿國的親巴政權。話說回普什圖族，在他們的認知中，也不認同巴基斯坦，部分激進的極端人士也誓言力抗巴基斯坦直到獨立為止，巴基斯坦在面對中亞地區的恐怖主義上，也得尋求與西方世界的合作，這也是他們與美國交好的原因。

擔憂恐怖主義

考慮到雙面外交，巴基斯坦深知如何保持平衡，他們明白國際社會擔憂的是恐怖主義會在阿富汗滋生，據《印度斯坦時報》22日報導，巴國軍方發言人巴巴爾就表示，一直與塔利班保持聯繫，會積極處理阿國境內的極端主義，也已經在討論新的邊境管制措施，避免恐怖主義份子利用模糊杜蘭線游移在兩國，難以追尋蹤跡。

巴基斯坦一直表示，塔利班沒有理由在獲得阿富汗後，支持與他們觀點也不同的恐怖主義（例如阿富汗境內也有、高喊獨立的普什圖族），國際社會應該給塔利班一個證明自己的機會。簡言之，印、巴、阿國地區是舊世代遺留的歷史麻煩，造就了當前政局呈現亦敵亦友的複雜關係。

不過，從8月中伊姆蘭汗高呼要塔利班成立包容性政府後，塔利班也回應過，國際間、哪怕是巴基斯坦也一樣，沒有權力指揮塔利班怎麼建立政權，塔利班21日也公佈了新阿富汗內閣，清一色都是男性，而針對阿國境內不同族群，塔利班表示，其中是有加入少數民族，諸如哈札拉人等。

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