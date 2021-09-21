遭美軍誤炸 阿富汗家庭要求賠償追責 

（德國之聲中文網）在襲擊中失去3歲幼女的艾馬爾·阿赫馬迪（Emal Ahmadi）對法新社表示，他的家庭要求調查是誰在8月29日發起了那次無人機襲擊，要求懲處美軍的責任人。“說對不起是不夠的，美國應該找出是誰干的。”

無人機發射的導彈擊中了他哥哥的汽車，造成10名家庭成員死亡，其中包括7名孩童。阿赫馬迪還表示，他的家庭在尋求經濟賠償，並要求將多名家人轉移到第三國。

據法新社此前報道，車主澤米萊·阿赫馬迪（Zemerai Ahmadi）曾為一家美國人道援助組織工作多年。由於擔心塔利班掌權後身家受到威脅，他和家人正在想辦法獲得美國簽證，以便離開阿富汗。

導彈來襲時，他剛好在停車，親戚和孩子們跑出來迎接他。五角大樓則一開始稱，車上涉嫌載有爆炸物。

“悲劇性錯誤”

9月17日，美軍中央司令部司令麥肯齊 (Kenneth McKenzie)承認，此次無人機襲擊是個“悲劇性的錯誤”。他承認，遭攻擊的車輛和死者不太可能對美國武裝部隊構成直接威脅，也不太可能與伊斯蘭國（IS）恐怖民兵的分支 ——“伊斯蘭國呼羅珊省”（IS-K）有關聯。

無人機空襲前幾天，與塔利班敵對的“伊斯蘭國”阿富汗分支在喀布爾機場附近地區制造一起自殺式炸彈襲擊事件，導致上百名阿富汗人和 13 名美國軍人喪生。美國無人機空襲是對此做出的回應。

麥肯齊稱，此次無人機攻擊並非“輕率行為”，所攻擊的目標車輛此前已經被監控達8小時，非常擔心它正向機場移動。在美軍完全撤離前最後幾天，美方擔心機場地區還會發生襲擊。

麥肯齊將軍向遇難者親屬深致歉意和哀悼。他表示， “作為指揮官，我對這次襲擊的悲慘結果負全部責任”。他稱，美方正考慮賠償事宜。另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也向襲擊事件受害者表示哀悼，宣布對襲擊事件的調查進行“徹底審查”，並談及考慮未來改變“實施襲擊的權限、程序和流程”的必要性。

阿赫馬迪表示，僅僅道歉是不夠的，他和家人要求調查是誰執行了這次襲擊，找出責任人。他不明白，為什麼他家的房子會被當成極端分子的藏身之所，無人機本應能看得一清二楚， “他們能看到車裡、車的旁邊都是無辜的孩子。無論是誰做的這件事，都應該受到懲罰。”

（法新社、路透社等）

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