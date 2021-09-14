聯合國募款助阿富汗 布林肯駁中國「背棄盟友說」

（德國之聲中文網）聯合國周一 (9月13日)在日內瓦舉辦了一場針對援助阿富汗的會議，希望在12月之前募集到6.06億美元，以維持阿富汗正常運作。

在會議於當天下午結束時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）宣布捐助者已認捐超過10億美元。聯合國表示，這筆人道主義援助資金將用於維持數百萬阿富汗人的醫療服務、供水和衛生設施。此外，資金也將設立教育項目支持婦女和兒童。

由於350萬阿富汗人在國內流離失所，因此這筆資金也將提供給他們緊急避難所以及糧食援助。世界糧食計劃署阿富汗國家主任，麥可葛蘿蒂（Mary-Ellen McGroarty) 告訴德國之聲，乾旱和新冠病毒大流行道致 1400 萬人處於嚴重飢餓狀態。

除了籌募的資金外，德國外長馬斯（Heiko Maas）13日也表示，德國對阿富汗和該地區的人道主義援助增加了 1 億歐元。「我們計劃之後再提供 5 億歐元來支持阿富汗及其鄰國。」

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）也在會議上表示，華盛頓將為阿富汗提供近6400萬美元的人道主義援助。

她說：「如果塔利班不堅持人道主義原則，人道主義援助機構就無法開展工作。」

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也承諾，美國將繼續支持對阿富汗進行人道主義援助，但是這些援助將透過非政府組織和聯合國機構來執行。他說，阿富汗除了深受政治動盪影響外，還面臨乾旱的威脅，這使阿富汗陷入糧食耗盡的風險中。

布林肯表示：「我們需要盡一切努力，確保阿富汗人民不會遭受比現在更多的痛苦。」

路透社報道，美國已從阿富汗撤離了12.4萬人，其中包含美國人與身處險境的阿富汗人。截至上周末，約有100名美國人仍滯留阿富汗。

布林肯說，到 9 月底，大約 60,000 名在戰爭期間為美國政府工作的阿富汗人將被接納進入美國。他說這是一項優先計劃，而他們也仍在努力撤離更多的人。

布林肯：「中國最希望美國深陷阿富汗」

在美國，國會議員也開始就阿富汗撤軍一事進行檢討。布林肯13日出席國會眾議院外交委員會聽證會，為拜登政府從阿富汗撤軍的政策辯護。這是自塔利班(或譯神學士)接管阿富汗以來，首次有拜登政府官員向國會議員公開作證。席間至少有一名共和黨議員要求布林肯辭職。

在聽證會上，與中國有關的議題也不斷被提起。委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）就質疑，為何拜登政府沒有保留像是巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）這樣的軍事資產，並認為未來這個基地可能會由中國來接管。

此外，美國的撤軍也讓外界討論起美國對其盟友的承諾。共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）以《環球時報》報道質詢布林肯，指出在美國忙著從阿富汗撤軍之時，中國媒體強力對台灣宣傳「美國拋棄盟友」論，暗示未來美國也會同樣拋棄台灣。

對此，布林肯回復：「無論他們如何大肆宣傳，中國最希望的不過是美國繼續深陷阿富汗戰爭，也許5年、10年或20年，這將嚴重違反美國戰略利益，也違反中國的戰略利益。」不過，布林肯並未解釋為何這違反中國的戰略利益。

共和黨眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）則詢問布林肯，若烏克蘭、台灣受到俄羅斯、中國入侵，是否願意明確表達美國「不惜一切代價」以表達支持？布林肯回應：「當然，美國會履行對兩國的承諾。」

同時，不少議員也強烈質疑拜登政府的撤軍決策。密蘇裡州共和黨眾議員瓦格納（Ann Wagner）就直說：「拜登政府極其無能的撤軍讓美國和世界變得更加不安全。國務卿先生，這次災難性的撤退，你是否會承擔任何責任，還是你還想稱之為成功？」

對此，布林肯回復他願意負起決策的責任，但同時他也反復強調，阿富汗撤軍決策是共和黨前總統特朗普與塔利班達成的協議，而拜登政府並沒有考慮重新談判，因為塔利班威脅要再次開始殺害美國人。

布林肯說：「沒有證據表明我們再待下去能讓阿富汗安全部隊或阿富汗政府變得更有韌性。」

民主黨議員曾表示，他們希望聽證會不僅討論拜登在喀布爾被塔利班佔領前擔任總統的7個月期間，也要討論美國過去20年間在阿富汗期間、不同黨派總統領導下所做的決策。

（綜合報道）

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