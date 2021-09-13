西方國家討論對阿富汗援助 中巴率先伸出援手

(德國之聲中文網) 當國際捐助者12日聚集在日內瓦討論對阿富汗進行人道主義救援之際，阿富汗的鄰國中國和巴基斯坦已率先伸出援手，並討論未來如何持續提供援助。專家表示，阿富汗的經濟正處於危機之中，可能隨時出現人道災難。

然而，美國和其他西方國家不願向塔利班提供資金，除非該組織保證將維護人權，特別是婦女的權利。該國在海外持有的大約100億美元的外國資產也被凍結。

聯合國的阿富汗問題特別代表裡昂斯（Deborah Lyons）上周告訴聯合國安理會，西方國家這麼做的目的是不讓這些資金流入塔利班掌控的阿富汗政府。

但她也說：「然而，不可避免的影響將是嚴重的經濟衰退，也可能使更多的人陷入貧困和飢餓，可能會產生大規模的阿富汗難民潮，並使阿富汗的發展倒退好幾世代。」

裡昂斯指出，另一個可能的影響是，促使阿富汗與其鄰國巴基斯坦和中國建立更緊密的關系。這兩個國家已經向阿富汗運送了大量的物資。它們表示對加強接觸持開放態度。

中國上周宣布將向阿富汗運送價值3100萬美元的食品和衛生用品，這是自上個月塔利班掌權以來的首批外國援助承諾之一。巴基斯坦上周向喀布爾當局發送了食用油和藥品等物資，同時該國外交部長呼籲國際社會無條件提供援助並解凍阿富汗的資產。

​​礦產和軍事活動

巴基斯坦與塔利班有著深厚的關系，並常被指控支持該組織，使塔利班能與美國支持的阿富汗政府展開長達20年的鬥爭。不過，巴基斯坦政府都否認了這些指控。

與巴基斯坦結成強大聯盟的中國也一直在與塔利班接觸。一些分析人士說，中國是被該國的礦產資源所吸引，包括大量的鋰。該礦產是建造電動汽車的一個關鍵元素。

中國也對可能從阿富汗蔓延到其邊境的分裂份子表示擔憂，它希望塔利班政府能夠幫助遏制這種行為。除了人道主義援助，該地區的一些專家和官員表示，中國龐大的「一帶一路基礎建設計畫」可以為阿富汗提供長期的經濟活力。

其中一種可能是讓阿富汗加入中巴經濟走廊，這是「一帶一路」的核心項目。根據該倡議，中國政府已承諾為巴基斯坦的基礎設施項目提供600多億美元，其中大部分是透過貸款提供。巴基斯坦前駐阿富汗大使Rustam Shah Mohmand說：「塔利班會歡迎加入中巴經濟走廊的決定，中國也會非常高興。」

中國沒有對「一帶一路」的相關分析發表任何評論，但中國外交部長王毅表示，北京准備積極討論恢復中國與阿富汗之間的貨運列車，並促進阿富汗與外部世界的互動，特別是獲得人道救援物資。

巴基斯坦外交部和塔利班的發言人沒有立即回應路透社的采訪請求。

報道：塔利班與中國會談

最近幾周，塔利班領導人表示他們希望與中國建立良好的關系。一位塔利班消息人士向路透社表示，他們已經在卡塔爾與中國討論了可能的投資機會。該消息人士說，中國對采礦業特別感興趣，但該行業的任何活動都將公開招標。

他說：「塔利班歡迎有利於國家的外國投資。」阿富汗和巴基斯坦熟悉此事的兩位消息人士說，中國多年來一直積極鼓勵阿富汗加入中巴經濟走廊，但得到了美國支持的前政府不置可否的回應。

塔利班由於需要經濟刺激和國際認可，似乎更熱衷於加入中巴經濟走廊。巴基斯坦參議員丶中巴研究所前主席賽義德 (Mushahid Hussain Sayed) 告訴路透社：「阿富汗經濟發展的最佳途徑和立即可用的備選方案是中巴經濟走廊。喀布爾的新政府也會接受這一點，他們熱衷於此。」

不過，對於已經在阿富汗擁有礦業利益但卻難以起步的中國來說，有鑑於該國不確定的安全局勢，任何進一步的投資都會伴隨著風險。中國的全球化智庫理事長王輝耀說：「阿富汗的安全和穩定對中國也很重要。但是，中國與中亞的聯系以及通過『一帶一路』的連接，都與地區穩定和繁榮有關......這對中國來說是有好處的。」

(路透社等)

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