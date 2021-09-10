神學士傳911就職 西方國家陷兩難

聯合國周四 (9月9日)警告，在海外凍結約100億美元的阿富汗資產，防止其落入神學士手中，這種做法將導致「嚴重的經濟衰退」，並可能使數百萬阿富汗人陷入貧困和飢餓。

聯合國阿富汗問題特使萊昂斯（Deborah Lyons）說，如果國際社會不為阿國提供更多資金，這場危機可能「使阿富汗倒退好幾代」，經濟和社會秩序可能「完全崩潰 」

但西方將阿富汗的海外資產視為向神學士施壓的一個關鍵槓桿。美國總統拜登的政府沒有計劃釋放其所凍結的數十億阿富汗黃金、投資和外匯儲備。

許多批評家呼籲神學士領導層重振經濟，因為在嚴重的通貨膨脹和食品短缺中，阿富汗經濟面臨崩潰。一位神學士部長說，政府希望與地區和西方政府接觸，並與國際援助組織合作。

萊昂斯提到，盡管神學士領導人承諾根據伊斯蘭教法尊重婦女的權利，但有越來越多的報道稱神學士對婦女實施了與他們在1996年至2001年統治時期類似的限制。

她表示，聯合國的目標是支持婦女的非政府組織，但事實上，當地婦女的自由正受到限制，前美國支持的政府婦女事務部在阿國各地也遭到解散。

萊昂斯告訴安理會：「我們收到越來越多的報告，神學士禁止婦女在沒有男性陪同的情況下出現在公共場所，並阻止婦女工作...他們還在一些地區限制女孩接受教育。」

Etilaat Roz報紙的創始人兼主編達亞比 (Zaki Daryabi)說，他們的兩名記者本周在報道喀布爾的婦女抗議活動後，在警察拘留所遭到毆打，他們被神學士拘留。他在社交媒體上分享了兩名男記者的照片，其中一名記者的腰部和腿部有大片紅色傷痕，另一名記者的肩膀和手臂也有類似的傷痕。經路透社核實，照片中兩人的面部也有淤青和割傷。

神學士政府911就職?

有報道稱，阿富汗新政府的就職典禮定於周六 (9月11日)舉行。這個日其格外引人關注，因為20年前，神學士政府就是因為2001年9月11日基地組織領導人在阿富汗策劃對美國的襲擊，隨後被美國領導的阿富汗戰爭所驅逐。

有報道引用神學士消息人士說，俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦和伊朗已被邀請參加儀式。不過中國外交部並未正面回應是否有人會代表中國出席，只說「中國駐阿富汗使館在正常履職」。

在應對神學士上，中國也繼續積極行動，中國外長王毅9月8日在北京以視頻方式出席首次阿富汗鄰國外長會，會議由巴基斯坦外長主持，伊朗、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦外長以及土庫曼斯坦副外長都在席間討論。

會後中國表示，各方會發揮鄰國作用，透過協助阿國加強抗疫、保持口岸開放、以及加強難移民管控和提供人道主義援助，還有加強情報共享和邊境管控、禁毒合作等「為阿富汗穩局重建提供良好外部環境」。

阿富汗恢復常規航班

喀布爾9月9日迎來了神學士奪權後的第一個國際商業航班，這是神學士努力使阿富汗恢復正常狀態的重要一步。

根據卡塔爾官員的說法，國有卡塔爾航空公司運營飛往多哈的航班上有大約113人。一位知情人士說，這些乘客包括美國、加拿大、烏克蘭、德國和英國公民。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在推特上說，「在我們邀請的39人 中，有10名美國公民和11名永久居民在該航班上。」

一位消息人士說，在商定安全通道後，這些乘客被卡塔爾車隊帶到了喀布爾機場。在多哈，他們一開始會住在一個收容阿富汗人和其他疏散人員的大院裡。

盡管最近幾天有國際航班載著官員、技術人員和援助物資飛來飛去，但這是自8月15日神學士佔領首都後，12.4萬名外國人和處境危險的阿富汗人緊張撤離以來，第一次有民用航班運營。

卡塔爾特使卡塔尼 (Mutlaq bin Majed al-Qahtani )將這個航班描述為常規飛行，而不是撤離。他說，10日還會有另一個商業航班。

半島電視台援引卡塔尼的在停機坪上說的話：「希望阿富汗的生活正在變得正常」。

(路透社等)

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