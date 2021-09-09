錯失最佳機會…神學士重掌阿富汗 西方影響力恐不復存在？

周二，塔利班（或譯神學士）發言人宣布在阿富汗成立臨時政府，並公布了內閣高層名單。在此前一天，塔利班剛剛宣告奪取北部的潘傑希爾省，擊敗了那裡的武裝抵抗力量。儘管塔利班聲稱此次掌權後，執政方式將與上世紀90年代截然不同，但是這份內閣名單上，仍然有多名保守派的元老級人物。塔利班最高領導人稱，新政府將遵從伊斯蘭沙裡亞法。阿富汗也從過去的「共和國」改為「伊斯蘭酋長國」。

在同一天，曾效力於阿富汗前總統卡爾扎伊的一位前高官在接受德國之聲採訪時指出，「如果塔利班始終堅持當前這種純粹和單一的治理方式，那麼他們將在執政過程中面臨巨大困難」。

「治理今日的阿富汗並非易事。上世紀90年代是截然不同的時代。反抗力量會一直存在」，曾為卡爾扎伊擔任政策顧問以及副外長的魯丁（Jawed Ludin）在接受德國之聲Conflict Zone電視節目主持人Tim Sebastian採訪時如是說。

他認為塔利班這次組建臨時政府，沒有將一些技術官僚納入內閣是一個「歷史性的錯誤」。「他們完全可以讓一些全新的面孔加入，這會給人們帶來更多的信心和信賴感」。

阿富汗政府為何在短時間內土崩瓦解？

在與德國之聲主持人的對話中，魯丁承認自己和前總統卡爾扎伊犯下了錯誤，加速了阿富汗民主共和國的垮台。「在（卡爾扎伊）任期內，我們應該把國家基礎建立得更加堅實，如果能做到這一點，我們今天就不會落到這步田地了……我們可能沒有做好自己的工作。」

在主持人問到針對卡爾扎伊的腐敗指控時，魯丁回應道：「我不認為他個人存在腐敗問題。我想他在當時犯的錯誤，就是把國家的統一看得比改革和構建國家基礎更重要了。」

對於卡爾扎伊的繼任者--在塔利班兵臨城下時逃跑的前總統甘尼，魯丁也提出了毫不客氣的批評：「走到今天這一步，很大一部分也是阿富汗人自己造成的。我想，我們阿富汗人有時候就是沒有那麼勇於承擔應有的責任吧。」

這位阿富汗政府前顧問認為，過去的20年對於阿富汗來說是一次「無法複製的歷史機遇」，「我們原本可以讓我們的國家成為一個良好運轉的正常社會，但我們失敗了，腐敗就是原因之一。但我認為還有其它的原因……我們遇到的領導危機，還有政治精英沒有真正的挺身而出等等。」

西方的影響力一去不復返？

對於西方國家還能否對塔利班新政府施加影響力，魯丁不抱有樂觀態度：「塔利班認為自己完全沒必要去認真傾聽西方的話語，因為對他們來說，和西方國家建立關係是可有可無的事情。」

他也對美國及其盟友的撤軍方式提出批評「西方駐軍的撤離並不一定要以塔利班軍事勝利和攻佔喀布爾的結局收場。這一切原本可以用更負責任的方式來進行。……美國人也可以用更好的方式來處理這個他們積極推動了近三年的和平進程……這樣的場景原本是可以避免的。」

魯丁認為，關鍵的失誤來自美國前總統川普在2020年2月和塔利班達成的協議。「談判進行得很好，只是美國過早地撤走了他們在戰場上和外交領域的槓桿，達成了這樣一份基本等同於賦予塔利班一切權力的協議。」

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