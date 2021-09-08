神學士宣布看守政府名單 拜登暗示北京「有安排」

塔利班（Taliban，或譯「神學士」）周二(7日)成立伊斯蘭主義的「看守政府」，發言人穆賈希德說，新政府領導人由毛拉·哈桑·阿克洪德（Mullah Hasan Akhund）擔任，看守內閣職位都是暫代性質。

美聯社報導，塔利班的看守內閣的主要職位大多由老將出任，過去20年間，他們領導塔利班對抗美軍和政府軍。塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將擔任副總理，塔利班創始人奧馬爾的兒子雅庫布(Mohammad Yaqoob)則將代理國防部長。

「看守政府」將繼續保有文化和信息部及教育部的編制，以及難民和遣返部長。塔利班沒有詳細說明「看守政府」將持續多長時間，也沒有提到舉行選舉的計劃。

報導稱，名單中似乎沒有任何不是塔利班的人物，而這和國際社會要求的背道而馳。另外，塔利班還解散了婦女事務部，在此之前，塔利班曾暴力鎮壓了由婦女領導的抗議活動，反對在塔利班統治下限制她們的自由。

「看守政府」中也沒有女性閣員，這是喀布爾的抗議人士持續呼籲的，因為婦女擔心失去她們得來不易的權利。

中國做「安排」?

針對阿富汗情勢，美國總統拜登周二(7日)說，他確信塔利班8月15日在阿富汗奪取政權後，中國將試圖與塔利班達成非正式協議。

當被問及他是否擔心中國會資助塔利班，這個遭到美國制裁的組織時，拜登向記者表示：「中國對塔利班確實有意見。所以他們會試圖與塔利班達成一些協議。巴基斯坦、俄羅斯和伊朗也是如此。他們都在試圖釐清他們現在該怎麼做。」

美國及其七國集團的盟友已經同意共同協調他們對塔利班的回應，且美國已經阻止塔利班獲得阿富汗的外匯存底，這些資金大部分由紐約聯邦儲備局持有，以確保他們履行尊重婦女權利和國際法的承諾。

不過專家表示，若中國、俄羅斯對塔利班提供資助，美國與盟國的這種經濟槓桿將會失效。

二十國集團輪值主席國意大利正試圖就阿富汗問題舉行類似20國集團的會議，但尚未宣布日期。路透社指出，這表明該集團意見仍不一致。

中國外長王毅8月29日應約與美國國務卿布林肯通電話，他表示各方有必要同塔利班進行接觸，積極引導。

中國沒有正式承認塔利班是阿富汗的新統治者，但王毅在7月接待了塔利班政治委員會負責人巴拉達爾，之後他被任命為副總理。王毅並表示，安理會若要采取任何行動，都應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡而不是重陷動亂。

人權團體：聯合國別拋棄阿富汗人

與此同時，國際人權組織元老會（The Elders）主席瑪麗·羅賓遜（Mary Robinson）周二(7日)敦促聯合國安理會不要拋棄阿富汗的婦女和兒童，並呼籲北京和莫斯科向阿富汗的塔利班施壓。

愛爾蘭前總統羅賓遜在安理會關於全球和平與安全的會議上說：「婦女的權利不是西方的權利」。

她指出，20年來，阿富汗在性別平等和婦女權利通過憲法、立法和政策改革而取得，非常不容易，但是，在美國軍隊撤出阿富汗的推動下，上個月塔利班的閃電式的接管，現在有可能顛覆這些進展。

羅賓遜也說：「我們不能允許阿富汗的婦女和女孩被剝奪這些權利，包括離開該國的權利。」她表示，安全理事會成員不能讓她們失望。並補充說，聯合國的最高機構「現在必須比它在8月底通過的決議走得更遠」，該決議呼籲為希望離開該國的阿富汗人提供安全的離開。

她說：「我特別呼籲中國和俄羅斯，在你們與塔利班打交道時，要提醒他們意識到婦女參與社會和男女平等受教是無法談判的，這必須得到保護」。

（美聯社、法新社、路透社）

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