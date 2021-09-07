神學士攻下最後據點 反抗軍改採游擊戰

塔利班（或譯神學士）政權6日宣布已經完全掌控反抗軍的最後據點潘傑希爾峽谷，但反抗軍則表示將採取游擊戰術，在峽谷、山洞內戰至最後一分鐘。塔利班疑似透過空襲重創反抗勢力，順勢拿下省長官邸，並懸掛旗幟來證明勝利。但反抗勢力領導階級則透過對外聲明澄清塔利班並未勝利，且會繼續在潘傑希爾峽谷內戰鬥。

反抗軍改打游擊

根據英國《金融時報》報導，塔利班政權於6日宣布完成掃蕩反抗軍勢力，已經「完全掌控」反抗軍國內的最後據點潘傑希爾峽谷。為了證明自己的勝利，塔利班也在省長官邸外懸掛旗幟，顯示他們真的已經推進至峽谷內。

但反抗軍的對外關係負責人納札里表示，他們只是選擇撤退至山裡面，並會繼續武力抗爭。他說，進入潘傑希爾峽谷不等於勝利，為了適應戰情變化，反抗軍已經從傳統的戰爭戰術，改為游擊戰術，要跟塔利班長期對抗。目前反抗軍兩大領袖馬蘇德與前副總統薩勒赫下落不明，但塔利班也沒有捕獲或擊殺二人的消息。

《英國廣播公司》外電首席記者朵賽指出，潘傑希爾峽谷是任何想要征服阿富汗的勢力的惡夢。蘇聯1980年代入侵阿富汗時與塔利班1990年代第一次掌控阿富汗時，都不曾完全控制過這個區域。依照目前狀況來看，塔利班應該只有控制潘傑希爾峽谷的主要公共區域，而反抗軍仍躲在地勢險峻的隱密躲藏地，準備進行長期游擊戰。

塔利班內外交迫

《半島電視台》指出，儘管塔利班政權現在看似掌控阿富汗，但從他們攻克首都至今已逾3週，仍無法組成政府。為了避免專權引起地方派系的不滿與反抗，塔利班答應會組成「能反映阿富汗複雜民族派系」的政府，但落實難度極高，且很容易因分配不均而破局。

除了國內之外，阿富汗現在也因為戰亂、疫情、人權問題等混亂不堪。聯合國副秘書長暨人道主義事務最高負責人格里菲斯目前人在阿富汗，針對人道救援一事與塔利班當局展開談判。歐美國家也正在針對撤僑、區域安全、是否要承認塔利班等事，密切展開一連串的外交斡旋。美國國務卿布林肯目前人在卡達與國王針對區域安全展開會談。

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