神學士以阿富汗新掌權者身份 尋求與德國正式建交

塔利班（或譯神學士）以阿富汗新掌權者的身份，要求德國給予外交承認並提供經濟援助。塔利班發言人穆賈希德接受周日版《世界報》采訪時說：「我們希望（和德國）建立強大的正式外交關係。」

德國外長馬斯（Heiko Maas）此前曾經表示，如果政治上存在可能性，並且當地安全局勢允許，德國將會考慮重新派人員恢復設立德國駐喀布爾大使館。

馬斯還透露，德國已經在和塔利班進行接觸，談論話題包括如何將安全受威脅人員撤離該國等。這些人員主要是曾經為德國聯邦國防軍駐阿部隊工作的當地人，記者，以及人權人士和女權捍衛者等。

聯盟黨的總理候選人拉舍特（Armin Laschet）批評政府未能及時地為這些當地雇員提供庇護。盡管美國總統拜登4月份就已經宣布要從阿富汗撤軍，但是在之後的幾個星期裡，德國方面在如何安全撤離人員這方面卻毫無准備。

反對黨自民黨（FDP）的外交事務代表拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）警告德國政府，不要滿足塔利班的要求。「我們眼下只應該和這些伊斯蘭主義者討論如何救出更多需要保護人員的事宜，別的無需談論」，他在接受德國媒體采訪時說，「重新開放德國駐喀布爾大使館絕對是為時過早。」他強調，尤其在這個時候，德國不應該（脫離歐盟的框架）單方面行動，不能讓塔利班分裂歐洲的陰謀得逞。

美國警告：阿富汗面臨內戰威脅

美軍參謀長聯席會議主席米利上將（Mark Milley）警告稱，阿富汗可能會發生內戰。「我不知道塔利班是否有能力鞏固權力，並成功組建政府」，他在接受「福克斯新聞」采訪時說。

目前，在喀布爾東北方向的潘傑希爾省，塔利班仍然在和阿富汗民族抵抗陣線（NRFA）進行激烈的交火。雙方都宣稱自己在當地佔有主導權。那裡是塔吉克族的大本營，小馬蘇德（Ahmad Masood）所領導的民兵武裝在潘傑希爾山谷一帶安營扎寨。小馬蘇德的父親是上世紀80年代阿富汗-蘇聯戰爭期間的游擊隊領導人。

今年8月，塔利班武裝以摧枯拉朽之勢，迅速攻佔了阿富汗的大部分地區，並且奪取了對首都喀布爾的控制。根據卡塔爾方面的消息，喀布爾機場目前已經重新開放。

（路透社）

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