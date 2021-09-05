美國務卿下周訪德 協商解決阿富汗難民問題

周五（9月3日），布林肯在華盛頓表示，周日他將先期飛往卡塔爾首都多哈。周三從那裡前往拉姆施泰因空軍基地。屆時他將與德國外長馬斯舉行會晤，並連同馬斯與其它盟國外長就阿富汗事宜舉行視頻會議。

為了協助美國從阿富汗的撤離行動，美國設立了多個疏散中轉中心，負責臨時安置那些需要獲得保護的阿富汗人。這些臨時中轉中心大多設置在德國和卡塔爾。

拉姆施泰因空軍基地是美國本土以外最大的空軍基地。截至9月4日，從那裡被轉運至美國或者其它地方的被疏散人員數量超過1.7萬。仍在拉姆施泰因空軍基地得到臨時安置的人數為14300人。

但是這些數字會不斷發生變化，因為仍有難民從卡塔爾被源源不斷地送到拉姆施泰因空軍基地。空軍基地對這些難民進行登記，並且給與他們必要的醫療照顧，之後再將他們送到其它地區。

周五，美國外交部一名官員說，目前停留在德國等待進一步安置的阿富汗人人數在1.7萬到1.9萬之間。通常辦理手續需要4天的時間。一些難民也會被送到位於德國凱澤斯勞滕的萊茵軍械兵營(Rhine Ordnance Barracks)。

德新社報道稱，布林肯希望在拉姆施泰因空軍基地對安置阿富汗難民的情況有一個直觀的了解。他想在那裡同阿富汗難民和美軍工作人員直接溝通交流。布林肯還將與德國外長馬斯以及其它盟國的外長就下一步的行動進行磋商。

卡塔爾和阿富汗塔利班（或譯神學士）之間存在著特殊關系。2020年，美國和塔利班之間的和平協議就是在卡塔爾首都多哈簽署的。塔利班在卡塔爾也設立了外交和政治辦事處。幾天前，德國駐阿富汗大使波策爾（Markus Potzel）還在多哈與塔利班駐多哈政治辦事處副主任斯坦尼克扎伊（Sher M. Abbas Stanikzai）舉行了會談。

國際社會正在努力合作，希望能在西方國家從阿富汗撤軍之後依舊可以撤離滯留在那裡的西方人和有避難需求的阿富汗人。

美國國務院表示，布林肯訪問多哈期間並沒有與塔利班代表見面的計劃。國務院方面稱，布林肯此行的目的是向卡塔爾協助撤離行動表示感謝。"這同時也是他此次德國行的主要目的"。

（德新社）

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