巴基斯坦俾路支省再現自殺式爆炸襲擊 巴基斯坦神學士宣稱負責

據美聯社報道，俾路支省首府奎達警察局局長阿克拉姆表示，一名襲擊者在距離奎達大約25公裡處的一個檢查哨附近引爆了炸彈。

他表示，很多傷者傷勢嚴重，所以死亡人數有可能會進一步增加。

巴基斯坦塔利班（TTP，或譯神學士）宣稱對這一襲擊事件負責。

德新社報道指出，阿富汗塔利班的上台有可能對巴基斯坦境內類似組織帶來激勵效應。僅8月一個月，巴基斯坦塔利班就曾32次襲擊該國軍隊和警察。

近20年來，俾路支省境內的分離主義分子一直為爭取這個天然氣和礦產資源豐富的省份獨立而開展叛亂活動。最近一段時間針對巴基斯坦安全人員的襲擊案大多為叛亂組織俾路支解放軍所為。

俾路支省與伊朗和阿富汗相鄰，是巴基斯坦西南部地理位置極其重要的省份。瓜達爾港就位於這個省。而這個港口正是中國在巴基斯坦的一帶一路項目中巴經濟走廊的中心。中巴經濟走廊包含道路建設、能源電力和農業發展，已經花費了數十億美元。

但是近年來，參與中巴經濟走廊建設的巴基斯坦人和中國人都一再成為武裝襲擊的對象。

今年8月20日，一隊載有中國人員的車隊在瓜達爾東灣快速路項目遭遇自殺式炸彈襲擊。中國官媒新華社報道稱， 襲擊者在距車隊十幾米遠的地方引爆炸彈，造成兩名當地兒童死亡，另有3人受傷。中國駐巴基斯坦使館證實，一名中國公民受到輕傷。

另外在7月14日，一輛載有中國工程師的巴士在開往巴基斯坦西北部的達蘇水壩（Dasu dam）時突然爆炸，造成至少13人死亡，其中有9人為中國籍、2名為巴基斯坦士兵，另有28名中國人受傷。

巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）事後表示，巴基斯坦塔利班是這次攻擊案的元凶。但是巴基斯坦塔利班對此表示否認。巴基斯坦外交部長還表示，這場襲擊的背後"有印度調查分析局（RAW）和阿富汗國家安全局（NDS）的影子"。印度調查分析局是印度的對外情搜機構。

（美聯社、德新社）

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