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阿富汗女性爭權 神學士無情打壓

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
塔利班雖曾承諾會保障女性權益，但近來已對女性抗議展開鎮壓。（Photo by Stefan Schweihofer on Wikimedia）
塔利班雖曾承諾會保障女性權益，但近來已對女性抗議展開鎮壓。（Photo by Stefan Schweihofer on Wikimedia）

只是10幾個女生抗議，塔利班（Taliban，或譯「神學士」）竟出動催淚瓦斯鎮壓！4日有數十位女性打算於阿富汗總統府前抗議，但遭到塔利班民兵以催淚彈與胡椒噴霧鎮壓。塔利班自2001年後再度統治阿富汗，許多女性擔心阿富汗將重回保守的伊斯蘭統治，女性出門時，臉只能露出眼睛，且不能上學與工作。

女性抗議權遭剝奪

根據《英國廣播公司》報導，4日有數十名阿富汗女性不滿塔利班對於女性的貶抑，壓迫女性受教育、工作的權益，在首都喀布爾抗議，當她們將要走到塔利班佔領的總統府前時，遭塔利班民兵以催淚彈與胡椒噴霧鎮壓，但當地新聞卻報導說，塔利班是為了避免遊行失控，才會進行鎮壓。

雖然塔利班聲稱，女性也可在政府工作，但也附註不能擔任部會首長；另外，已經有阿富汗女主播遭到禁止工作，塔利班也派人駐守在電視台外，不讓女性進入。當地女記者阿琪塔直言，1996年塔利班統治時她不能學習，如今她已學有專精，但塔利班再度統治，她不會讓過去失學的噩夢再次重演。

恐重回保守統治

而在北部、支持前政府的阿富汗國民陣線（NRF）也表達對於女性抗議的支持，並讚揚她們的勇氣可嘉，NRF的軍隊也會跟著她們一起對抗塔利班；雖然塔利班已經占領首都喀布爾，前總統甘尼也逃往阿聯酋，但仍有支持前政府的武裝勢力在北方的龐吉夏河谷負隅頑抗。

《美聯社》提到，塔利班發言人穆賈希德雖曾在記者會上承諾要「尊重婦女的權利」，也表示不會對過去反對塔利班的政敵咎責，希望與世界各國建立友善、非衝突性的和平關係。不過穆賈希德承諾的女性權利僅限於「伊斯蘭法」範圍內，且他也未在記者會中說明細節。

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塔利班 阿富汗 神學士

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