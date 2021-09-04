阿富汗民族抵抗陣線：繼續與塔利班戰鬥 

阿富汗民族抵抗陣線領導人馬蘇德（Ahmad Massoud）周六（9月4日）發表聲明，將在最後一個仍處於拉鋸戰中的省份與塔利班（或譯神學士）繼續戰鬥。

有報道稱，位於首都喀布爾以北的潘傑希爾省已經落入塔利班手中。馬蘇德的聲明顯然是對這一報道的回應。

同時，8月15日奪取喀布爾的塔利班聲稱，他們將組建一個新政府。

馬蘇德在聲明中說了些什麼？

阿富汗民族抵抗陣線領導人馬蘇德在Facebook上寫道：「我們永遠不會放棄為真主、自由和正義而戰」

他說，「這場鬥爭，就像潘傑希爾省一樣，一直堅守到現在，而且......表明人們沒有放棄他們的要求，沒有放棄為真理而戰。」、「我們的人民永遠不會倦於對真理的信任，並將為建設一個繁榮、自由和獨立的阿富汗而前進。」

馬蘇德是前北方聯盟領導人艾哈邁德‧沙阿‧馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)之子。其父是反對塔利班前政權的骨干，在“9.11”襲擊發生前兩天被基地組織派遣的刺客用人肉炸彈殺害。

潘傑希爾已落入塔利班之手？

和塔利班關系密切的消息人士周五聲稱，塔利班已經佔領了潘傑希爾山谷，但無法立即證實。

美國公共廣播電台NPR援引另一位民族抵抗陣線發言人納扎裡（Ali Nazary）的話否認了這一報道，稱該謠言是塔利班的政治宣傳。

身處美國某地的納扎裡說，潘傑希爾山谷「沒有被攻破」，「塔利班正面臨著頑強的抵抗」。

喀布爾記者馬蒂（Franz Marty）周六對德國之聲說，塔利班沒有正式宣布勝利，盡管喀布爾有一些人鳴槍慶賀。

"沒有人正式確認這個消息，抵抗運動領導人也否認了這一點。馬蒂說：「很難確認山谷內的情況，因為他們已經關閉了電話網絡，我也無法和線人取得聯系。」

阿富汗民族抵抗陣線是怎樣的組織？

阿富汗民族抵抗陣線是一個反塔利班聯盟，效忠的是約三周前被塔利班推翻的阿富汗前政府。

該組織實際控制著潘傑希爾省，並為此與塔利班進行激烈的戰鬥。這是阿富汗唯一不在塔利班統治下的省份。

阿富汗TOLO電視台援引已被推翻的阿富汗前政府副總統薩利赫的話說，最近幾天的戰鬥非常激烈，雙方都有人員死亡。

與此同時，試圖找到和平解決方案的簡短會談已宣告失敗。

抵抗組織發言人達什蒂（Fahim Dashti）說，塔利班向馬蘇德提供了一個新政府職位，但他拒絕了。

該組織要求所有種族群體公平地參與政治，呼籲保護婦女權利、言論自由和選舉權利。

塔利班何時宣布成立新政府？

塔利班將在幾天內組建新政府，最快也許就在本周末。要從叛亂武裝力量轉變為一個飽受戰爭蹂躪、嚴重依賴國際援助的國家的執政者，塔利班面臨著巨大的挑戰。

塔利班承諾建立一個包容的政府，以代表阿富汗復雜的民族構成。並且，與他們上次在1996年至2001年期間的執政相比，其伊斯蘭教的形式不再那麼極端。

塔利班領導人一再宣稱，他們不會對反對者進行打擊報復，婦女將會有機會接受教育和就業。 但許多阿富汗人對此深表懷疑，並擔心過去二十年來獲得的權利會再次喪失。

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