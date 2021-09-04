快訊

簡訊之亂！慌張民眾擠爆急診 醫：根本造成另一波群聚

阿富汗民族抵抗陣線：繼續與塔利班戰鬥 

德國之聲 / 德國之聲

阿富汗民族抵抗陣線領導人馬蘇德（Ahmad Massoud）周六（9月4日）發表聲明，將在最後一個仍處於拉鋸戰中的省份與塔利班（或譯神學士）繼續戰鬥。

有報道稱，位於首都喀布爾以北的潘傑希爾省已經落入塔利班手中。馬蘇德的聲明顯然是對這一報道的回應。

同時，8月15日奪取喀布爾的塔利班聲稱，他們將組建一個新政府。

馬蘇德在聲明中說了些什麼？

阿富汗民族抵抗陣線領導人馬蘇德在Facebook上寫道：「我們永遠不會放棄為真主、自由和正義而戰」

他說，「這場鬥爭，就像潘傑希爾省一樣，一直堅守到現在，而且......表明人們沒有放棄他們的要求，沒有放棄為真理而戰。」、「我們的人民永遠不會倦於對真理的信任，並將為建設一個繁榮、自由和獨立的阿富汗而前進。」

馬蘇德是前北方聯盟領導人艾哈邁德‧沙阿‧馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)之子。其父是反對塔利班前政權的骨干，在“9.11”襲擊發生前兩天被基地組織派遣的刺客用人肉炸彈殺害。

潘傑希爾已落入塔利班之手？

和塔利班關系密切的消息人士周五聲稱，塔利班已經佔領了潘傑希爾山谷，但無法立即證實。

美國公共廣播電台NPR援引另一位民族抵抗陣線發言人納扎裡（Ali Nazary）的話否認了這一報道，稱該謠言是塔利班的政治宣傳。

身處美國某地的納扎裡說，潘傑希爾山谷「沒有被攻破」，「塔利班正面臨著頑強的抵抗」。

喀布爾記者馬蒂（Franz Marty）周六對德國之聲說，塔利班沒有正式宣布勝利，盡管喀布爾有一些人鳴槍慶賀。

"沒有人正式確認這個消息，抵抗運動領導人也否認了這一點。馬蒂說：「很難確認山谷內的情況，因為他們已經關閉了電話網絡，我也無法和線人取得聯系。」

阿富汗民族抵抗陣線是怎樣的組織？

阿富汗民族抵抗陣線是一個反塔利班聯盟，效忠的是約三周前被塔利班推翻的阿富汗前政府。

該組織實際控制著潘傑希爾省，並為此與塔利班進行激烈的戰鬥。這是阿富汗唯一不在塔利班統治下的省份。

阿富汗TOLO電視台援引已被推翻的阿富汗前政府副總統薩利赫的話說，最近幾天的戰鬥非常激烈，雙方都有人員死亡。

與此同時，試圖找到和平解決方案的簡短會談已宣告失敗。

抵抗組織發言人達什蒂（Fahim Dashti）說，塔利班向馬蘇德提供了一個新政府職位，但他拒絕了。

該組織要求所有種族群體公平地參與政治，呼籲保護婦女權利、言論自由和選舉權利。

塔利班何時宣布成立新政府？

塔利班將在幾天內組建新政府，最快也許就在本周末。要從叛亂武裝力量轉變為一個飽受戰爭蹂躪、嚴重依賴國際援助的國家的執政者，塔利班面臨著巨大的挑戰。

塔利班承諾建立一個包容的政府，以代表阿富汗復雜的民族構成。並且，與他們上次在1996年至2001年期間的執政相比，其伊斯蘭教的形式不再那麼極端。

塔利班領導人一再宣稱，他們不會對反對者進行打擊報復，婦女將會有機會接受教育和就業。 但許多阿富汗人對此深表懷疑，並擔心過去二十年來獲得的權利會再次喪失。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

塔利班 阿富汗 神學士

相關新聞

發言人急籲住手！神學士興奮慶祝朝天鳴槍 釀2死多人傷

中國官媒央視報導，在9月3日晚間，部份塔利班（或譯神學士）士兵在阿富汗首都喀布爾市區朝天鳴槍進行「慶祝」。喀布爾當地醫院表示...

阿富汗飛行員滯留烏茲別克 怕若遭遣送必死無疑

許多由美國訓練的阿富汗飛行員與其他人至今仍滯留在烏茲別克營區，他們開始害怕烏國因希望與塔利班（或譯神學士）交好而被遣送回國。美國國務院...

神學士大赦囚犯 阿富汗女性執法人員恐遭報復

塔利班（Taliban，或譯神學士）重掌政權後大赦囚犯，阿富汗女性執法人員處境堪憂。一名逃往歐洲的阿富汗女法官說，數名曾被她關進監獄...

拿下龐吉夏？傳神學士已完全掌控阿富汗

三名神學士(Taliban，另譯塔利班)消息來源指出，神學士部隊已完全掌控阿富汗，包括反對勢力堅守的龐吉夏河谷（Panj...

解阿富汗危機 布林肯將與盟友商討

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日指出，他下周將前往卡達和德國，就阿富汗危機展開對話。俄羅斯總統普亭呼...

阿富汗恢復轉帳 國內航線也重啟

聯合國表示，已經重啟阿富汗部分地區的人道援助班機，連結巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與阿富汗北部大城馬薩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。