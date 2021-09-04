發言人急籲住手！神學士興奮慶祝朝天鳴槍 釀至少17死

中國官媒央視報導，在9月3日晚間，部份塔利班（或譯神學士）士兵在阿富汗首都喀布爾市區朝天鳴槍進行「慶祝」。喀布爾當地醫院表示，鳴槍事件已造成17名平民死亡，另有41人受傷。

阿富汗傳媒Asvaka News指，死者包括兒童。

塔利班9月2日宣稱已控制潘傑希爾省（Panjshir）戰略要地後，路透社報導，部份塔利班成員9月3日朝天鳴槍慶祝。

報導又指，在首都以東的楠格哈爾省（Nangarhar）有至少14人受傷。

發言人籲停止鳴槍

報導稱，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社交網站發文，要求塔利班成員停止朝天鳴槍，以免傷及平民。

塔利班9月2日對反塔利班力量民族抵抗陣線（NRF）控制的潘傑希爾省發起進攻，兩方之後均稱在戰事取得優勢，各執一詞。

民族抵抗陣線領袖小馬蘇德（Ahmad Massoud）在社交網站發文稱，在潘傑希爾省對抗塔利班的戰鬥仍在進行中。

▼當地傳媒指，塔利班成員向天開火慶祝

The #Taliban carried out cheerful shootings in most parts of Kabul last night, believing that they had taken control of #Panjshir province, while the Resistance Front denied the Taliban's claim, saying they had inflicted heavy casualties on the Taliban. pic.twitter.com/GbheJ0pSNH — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 3, 2021

Emergency Hospital Midnight: People taking their loved ones wounded by the Taliban Air shootings to the hospital. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lFv7vdqC4I — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) September 4, 2021

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文章授權轉載自《香港01》