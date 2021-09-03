神學士與中國官員通話 歐盟外長談阿富汗情勢

神學士位於卡塔爾政治辦公室的成員阿卜杜勒-薩拉姆-哈納菲 (Abdul Salam Hanafi) 2日與中國外交部副部長吳江浩通電話，神學士發言人沙欣 (Suhail Shaheen) 在通話後表示，中國已承諾讓其在阿富汗的大使館保持開放，並增加對阿富汗的人道救援。

沙欣說：「中國副外長說，他們將維持他們在喀布爾的大使館，並補充說，與過去相比，我們的關系將得到加強。阿富汗可以在區域內的安全和發展中發揮重要作用。中國還將繼續並增加其人道援助，特別是為治療新冠病毒提供援助。」

吳江浩表示，阿富汗前途命運重新掌握在阿富汗人民手上。中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗盡快實現和平穩定，重建美好家園。

法新社在報導中指出，在神學士從伊斯蘭叛亂組織轉型成執政勢力的過程中，世界上大部分國家都對與神學士交涉采取觀望態度。中國持續抨擊美國在阿富汗的撤離行動計畫不周，並表示將准備在神學士接管後，深化與其友好關系。

過去這段期間，中國在喀布爾的大使館仍持續運作，但中國政府不斷要求其公民離開阿富汗。目前，中國政府尚未承認神學士為阿富汗實質上的政府，也對神學士持續支持想滲入新疆地區的穆斯林分離主義份子抱持謹慎的態度。

專家告訴法新社，對中國來說，一個穩定且願意合作的阿富汗政府會為其擴大海外基礎建設計畫帶來益處，而神學士可能視中國為重要的投資與經濟支持。

此外，中國公司也一直關注阿富汗大量的銅礦和鋰礦，但專家分析，危險的安全局勢意味著投資者不太可能立即對這些自然資源進行投資。

歐盟外長討論阿富汗情勢

德國外交部長馬斯 (Heiko Maas) 周四表示，如果神學士滿足某些條件，德國准備恢復在喀布爾的外交存在，但法國外交部長卻表示，他還沒有看到神學士已經改變的積極信號。

馬斯在斯洛文尼亞對媒體表示：「我們希望看到一個具包容性的政府，也希望他們尊重基本人權和婦女權利。阿富汗絕不能再次成為國際恐怖主義的滋生地。如果這些要求得到滿足，而且安全形勢允許，我們准備在喀布爾恢復外交存在。」

與俄羅斯和中國不同的是，歐盟和大多數西方國家已經關閉了他們在喀布爾的大使館，減少了他們直接影響任何新政府的機會。同日，法國外交部長勒德裡昂 (Jean-Yves Le Drian) 告訴《費加羅報》，巴黎將根據神學士是否允許人們離開該國丶是否允許人道救援進入阿富汗丶是否與所有恐怖組織徹底決裂以及是否尊重人權，特別是婦女的權利來做出判斷。

勒德裡昂說：「目前我們沒有跡象表明神學士正在朝這個方向發展。」

歐盟外長周四針對阿富汗情勢舉行了會談，會談的重點是如何防止類似的危機在未來失去控制。馬斯說：「在阿富汗有一個新的現實，無論我們喜歡與否。我們沒有時間來撫平我們的傷口。如果歐盟要發揮作用，我們必須迅速采取行動，並非常迅速地找到關於阿富汗的共同立場。」

(路透社丶法新社)

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