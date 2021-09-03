伸出援手！訂房平台Airbnb提供2萬阿富汗難民免費住宿

隨著塔利班再度上台後，阿富汗難民逃往各國。日前，身為國際訂房平台的Airbnb，也宣布將提供2萬名阿富汗難民免費住宿。這消息一出，更讓自家股價大漲10%，未來他們又會如何進行難民安置計畫？

受到新冠疫情的影響，也連帶衝擊Airbnb的訂房量。創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）不得不在去年5月宣布裁員近25％、將近1900名員工。為此，切斯基也為被裁員員工爭取最好的福利，可以留下原先公司配發筆電，並且協助媒合新工作等福利。

種種不同以往企業的裁員做法，也使他贏得大家的尊重與信任，更讓外界感受Airbnb正面的品牌形象。

當被迫逃離家園的阿富汗難民，成為當今全球最嚴重的人道主義危機時，切斯基在上月24日宣布「提供2萬名阿富汗難民免費住宿，並由Airbnb支付所有費用。」，並特別感謝願意提供住房資源的所有房東，沒有他們的慷慨解囊，就無法完成這項計畫。

未來Airbnb也將持續和不同非營利組織合作，希望能夠拋磚引玉，吸引更多企業加入援助難民行列。

2012就曾提供免費住房！成立Airbnb.org，為了幫助更多人

成立於2007年、市值已達900億美元的Airbnb，在全球220多個國家／地區擁有不同的房型。身為Airbnb聯合創始人兼Airbnb.org主席的格比亞（Joe Gebbia）也表示，決定收容2萬名阿富汗難民是一個「簡單的決定」。

阿富汗難民的住宿計畫，目前由去年才成立的非營利組織Airbnb.org所負責。該組織旨在幫助人們在危機時期相互分享住房和資源，而相關費用由Airbnb、Airbnb.org 難民基金（Airbnb.org Refugee Fund），以及切斯基個人的捐款來支付。

其實，這並非第一次Airbnb在危機時刻伸出援手。早在2012年，Airbnb就曾提供緊急住宿，給遭到颶風重創、需要臨時安置的千名紐約市民。

隨後到了2017年，他們再度推出Open Homes計畫，致力幫助遭受天災、戰爭等流離失所的人提供臨時住所，像是墨西哥大地震、加州大火等災害，並有超過2萬多人受惠該計畫。

Airbnb 的援助計劃，又該如何進行？

各國也祭出不同安置政策，試圖解決阿富汗難民議題。根據先前報導指出，拜登政府預計將有多達5萬名阿富汗人將到美國尋求重新安置。

Airbnb也在8月底，向國際救援委員會（International Rescue Committee）、希伯來移民援助協會（Hebrew Immigrant Aid Society）和教會世界服務（Church World Service）提供緊急資金和資源，為多達千名將抵美的阿富汗難民提供臨時住宿。

而格比亞就向《時代》雜誌表示，目前Airbnb.org和相關合作夥伴已經迎來超過200名阿富汗難民和家庭來到美國。

然而，Airbnb的相關計劃，依舊取決各國如何應對阿富汗難議題與政治決定。由於各國對於阿富汗難民的承諾大不相同，像是加拿大在先前就將接收2萬名難民，但奧地利等國家已拒絕接收難民的可能性。

能夠免費收容難民一至兩週，也被外界認為是Airbnb計劃最有價值之處。主要這就能夠省下美國政府分配給每位難民的津貼，而所省下的開銷，將會是難民未來負擔下個住所的租金。

若以英國過去安置敘利亞戰爭難民的預算來看，每位難民預計需8000英鎊（約台幣31萬元）的費用。若有更多民間企業參與，勢必能夠減少政府的負擔。

而Airbnb率先提供住宿服務，不只能為難民危機出一分心力之外，也希望可以拋磚引玉，讓更多企業一齊參與。目前，美國其他企業像是共享汽車Uber、Lyft，也都持續和非營利組織合作，未來會否有更多加入援助行列，可持續觀察。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.9.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）