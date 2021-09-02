阿富汗難民家庭波蘭誤食毒菇 5歲童喪生6歲兄長換肝後仍危殆

阿富汗一個難民家庭從喀布爾（Kabul）飛抵波蘭避難，他們在難民中心附近一處森林誤摘及食用毒性極強的磨菇死帽蕈（Death Cap），最終導致5歲兒子身亡，其6歲兄長則情況危殆。

美聯社9月2日報道，這個家庭的父親曾為英國工作，並在倫敦方面的要求下，在8月連同家人乘坐飛機轉抵波蘭首都華沙（Warsaw）附近一個難民收容中心。

報道指，他們上週在難民中心附近的森林採摘死帽蕈，多人食用後感到不適送院。當局表示17歲姊姊已經康復出院，另外多名家人的情況亦有好轉，惟他們一對年齡分別6及5歲兄弟的情況卻沒有這麼幸運，需要緊急換肝。

醫院指，5歲弟弟最終不治，6歲兄長雖然完成換肝手術，但因為腦部嚴重受損，目前仍有生命危險。而他們的父母亦身處醫院，接受心理輔導。

除了這家人外，波蘭當局指4名阿富汗男難民在另一收容中心亦因為誤食毒菇而需送院。

根據澳洲SBS電視台指出，死帽蕈又名毒鵝膏（Amanita phalloides），是世上其中一款毒性最強的菇類。中毒跡象在進食後6至24小時內開始出現，輕則出現嘔吐及腹瀉，重則損害肝臟，甚至死亡。

至於這次悲劇的起因，可能與死帽蕈的外貌與波蘭著名可食用的白色雨傘菇（parasol mushroom）非常相似，導致他們不慎食用而導致意外。

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文章授權轉載自《香港01》