對一帶一路感興趣 神學士：中國大陸是我們最重要的夥伴

塔利班（或譯神學士）發言人穆賈希德（ Sabiullah Mudschahid）在接受義大利《共和國報》（La Repubblica，9月2日版）採訪時突出了這一點：「中國是我們最重要的夥伴，對我們來說這是一個根本的和不尋常的機會，因為中國願意投資，重建我們的國家。」

他還補充說，塔利班對「一帶一路」項目很感興趣。中國推動的這一基礎設施建設倡議旨在通過開發商貿通道沿線地區，擴大中國的全球影響力。

最近數周來，阿富汗的混亂局勢導致以及塔利班重掌權力導致西方國家大幅減少了對該國的援助資金。穆賈希德表示，塔利班希望在中國的幫助下致力重建阿富汗的經濟。他說，阿富汗有豐富的銅礦資源，在中國的參與下，可以重新投產、進行現代化改造。「此外中國還是我們走向全球市場的通行證」。

這位塔利班發言人還說，阿富汗女性可以繼續上大學，今後可以工作就業，比如作為護士、警察、在政府部門和行政機構擔任助理等。但他排除了女性擔任政府部長的可能性。塔利班的上述承諾能否得到落實，目前還不清楚。

穆賈希德還鼓勵像義大利這樣的西方國家同塔利班進行外交接觸。「我們願意同義大利重新建立良好的關係，希望貴國承認我們的伊斯蘭政府。我希望這次採訪能加強我們的外交和政治關係，期待義大利能重開駐喀布爾的大使館。」

塔利班政府即將登台

塔利班在接管權力兩周後，宣布將公布新政府成員的組成。一名發言人周四在社交媒體發布消息稱，將在喀布爾總統府舉行一個儀式，準備工作正在進行中。私營電視台Tolo報導稱，塔利班即將公布政府部長名單。

鑑於國內經濟瀕臨崩潰，塔利班有賴於國際社會和出資方承認其政權的合法性。美國和歐盟表示，是否正式承認新政府，取決於塔利班能否將其保護人權的承諾付諸實際行動。

另據報道，周三晚間，塔利班在潘捷爾山谷附近同反叛力量武裝再次發生交火。潘捷爾省是阿富汗34個省份中唯一尚未被塔利班控制的地區。塔利班發言人穆賈希德表示，談判尚未取得「積極結果」。

（德新社、路透社）

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