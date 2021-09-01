德外長：即便恢復使館 也不等於承認神學士政權

周二，美軍提前一天撤離阿富汗後僅數小時，在多哈的印度外交官便同塔利班（或譯神學士）舉行了首次具有劃時代意義的會晤。

根據印度外交部公布的聲明，應塔利班方面的請求，印度駐卡塔爾大使米塔（Deepak Mittal）與塔利班政治家頭目斯坦尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）在印度當地使館進行了本次會談，內容聚焦安全以及撤離滯留在阿富汗的印度公民。該聲明還提到雙方談及向那些有意願前往印度的阿富汗人發放通行證。

聲明還寫道，米塔大使向對方表明，阿富汗不應成為反印活動以及一切恐怖主義活動的基地。塔利班代表則表示，以上議題都會正面、積極地處理。

這是新德裡政府二十年來首次承認同塔利班進行了互動。塔利班政府垮台後，印度政府支持美國扶植的民選政府，為阿富汗重建提供了將近20億美元的援助，成為阿富汗在該地區最大的金主。去年11月，印度還宣稱向阿富汗追加基建投資8000萬美元。

但在印度眼中，塔利班始終被看作世仇巴基斯坦的代理人。新德裡宣稱堅決不同塔利班舉行任何形式的對話。然而這一表態在周二顯然失效。

美國宣布從阿富汗全部撤軍之後，今年6月印度媒體有導報稱政府正在考慮同塔利班接觸，印度軍方支持這一想法，主張同塔利班內容的所謂「民族派」建立聯繫，而不是與巴基斯坦和伊朗有牽連的其他派別。

目前，大部分西方國家從喀布爾撤離了大使館。德國外交部長馬斯周三在卡塔爾對媒體表示，一旦阿富汗的政治與安全局勢允許，德國將在阿富汗恢復大使館的工作。但他同時聲稱，恢復使館並不意味著「承認塔利班政府」，目前亟待解決的問題不是國際承認，而是一切非常具體的事項。

俄羅斯正在同塔利班協商建立雙邊關係

俄羅斯和中國以及土耳其和巴基斯坦等國沒有從喀布爾撤出使館。一周前（8月25日）俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平通電話表示，會在阿富汗事宜上進行合作。在周一（8月30日）聯合國安理會召集的敦促塔利班為各國撤僑保障安全通道的表決中，俄中是15個國家裡僅有的兩個投棄權票的國家。

俄羅斯總統普京的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）周一表示，俄羅斯駐喀布爾使館正同阿富汗新當權者塔利班協商以建立雙邊關系。他說，俄羅斯將幫助恢復阿富汗經濟，也希望西方不要凍結阿富汗政府的金融資產。

中國政府表達希望，不提承認

中國外交部例行記者會上多日來有「北京是否承認塔利班政府」的提問，外交部發言人汪文彬均沒有做出明確回答。周二（8月31日）汪文彬說，「我們希望阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國友好相處，順應本國人民願望和國際社會普遍期待。」

周三回答同樣的問題時，除了重復以上言辭，汪文彬還加上了毛澤東曾經對阿富汗的論述，「毛澤東主席曾說：『阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過。中阿兩國是友好國家，中國不想損害阿富汗，阿富汗也不想損害中國，兩國是相互支持的。』」

（綜合報導）

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