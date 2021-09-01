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高掛空中…傳神學士用美軍黑鷹直升機絞死民眾 英媒打臉了

香港01 / 記者王忠會／報導
塔利班武裝人員乘坐帶有阿富汗情報部門標誌的汽車在法拉市巡邏。 美聯社
塔利班武裝人員乘坐帶有阿富汗情報部門標誌的汽車在法拉市巡邏。 美聯社

一段在社交網站流傳的影片，被指塔利班（或譯神學士）用美國黑鷹直升機，在空中對一名男子實施絞刑，更有指男子是美國翻譯，但真相到底如何？英媒9月1日報導，這個「絞刑」說法不是真的。

未經認證的Twitter帳號「塔利班時報」（TalibTimes）8月30日發布一段空中巡邏的影片，遭外界傳為塔利班用美國黑鷹直升機，在空中對一名民眾實施絞刑。

該帳號在Twitter中寫道「我們的空軍！目前，阿富汗伊斯蘭酋長國空軍直升機正在坎大哈上空巡邏。」

雖然這段影片最初想表達慶祝的訊息，而非關於「處決」。但很多Twitter用户在未有證據的情況下，聲稱這是塔利班用直升機實施「絞刑」，還有人在毫無根據的情況下，把吊著的人指是「美國翻譯」。

一名阿富汗記者薩瓦里（Bilal Sarwary）很快對此進行「事實核查」，發現影片並非實施「絞刑」。他指，一名曾在美國和阿聯酋受訓的飛行員駕駛直升機，幫助塔利班人員在空中安裝旗幟。

根據路透社的「事實核查」報導，所謂「絞刑」的說法不是真的，若把影片放大看就能發現，那個人還活著，儘管有人持相反說法。影片中的人戴著背帶，懸掛在直升機下，他還朝地面上的人招手。另一段影片和照片更清楚地展示揹帶纏繞在手臂下，而不是脖子上。

英國廣播公司（BBC）也於9月1日報導，阿富汗專家引述塔利班消息稱，在那個影片中，塔利班正試圖利用他們新獲得的美製直升機，在建築物上固定旗幟。

8月31日，Twitter凍結「塔利班時報」這一帳號，那些轉發的影片被打上「內容與背景不符」的標籤。

2021年8月15日，美軍直升機在美國駐阿富汗大使館上空盤旋。 美聯社
2021年8月15日，美軍直升機在美國駐阿富汗大使館上空盤旋。 美聯社

延伸閱讀：

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阿富汗局勢｜英媒：美國發牌讓政府部門及合作夥伴人道援助阿富汗

文章授權轉載自《香港01》

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