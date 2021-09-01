卡達盼各國接納塔利班 西方舉棋不定

要不要與塔利班（或譯神學士）建交已成為各國目前最大難題！不過中東國家卡達首先表態說，如果在區域上孤立塔利班，反而會造成更大的危險，希望周圍國家與西方大國都能與塔利班論交，降低其不確定性。印度等國也決定要與塔利班展開接觸，不過如德國、美國等西方國家，對於塔利班的態度仍非常抗拒。

不管阿富汗會出事

根據《半島電視台》報導，卡達外交部31日警告，如果世界各國不願與塔利班建交或展開接觸，被孤立的塔利班對於中東的區域局勢反而更加危險，會增添更多不確定性與不穩定；他們呼籲各國以國安與社經政的角度關注阿富汗。

卡達也希望塔利班儘速建立政府，否則若阿富汗陷入權力真空，恐會有更多未知的威脅浮現，包括近日在喀布爾機場發動恐攻的ISIS-K。西方雖然也希望塔利班儘速建立政府，但因顧慮到人權問題，因此遲遲不願承認，或是與塔利班政府進行任何交涉，美國國務卿布林肯過去曾強調，除非塔利班注重人權，否則不會與其來往。

是否對話仍為難題

德國外長馬斯更展現強硬態度稱，目前完全沒有與塔利班對話的空間。馬斯擔心塔利班不願意讓想要離開阿富汗的民眾享有遷徙自由。塔利班與各國接觸的狀況也不佳，他們曾呼籲土耳其替他們暫管喀布爾機場，但土國總理艾爾段卻表示，並不想要接手許多基礎設備遭到破壞的機場。

不過《印度郵報》提到，印度開始與塔利班進行對話，印度大使與塔利班代表在卡達首都杜哈碰面，談論有關區域局勢與印度民眾在阿富汗的安危，背後也代表印度總理莫迪對阿富汗恐怖主義恐影響印度的憂慮。

目前卡達、阿聯酋、科威特與巴林等波灣國家，正在協助西方國家從阿富汗撤退。各國對於塔利班的態度仍舉棋不定，雖然擔心恐怖主義從阿富汗滋生，但被問到是否會承認塔利班政權時，連中國政府都避開回答此問題；美國、英國則提醒塔利班要尊重女性、人權。

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