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放話改變形象 神學士仍暗地追殺前朝

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

塔利班（Taliban，或譯「神學士」）真的要一改暴力統治？還是空口說白話？自從控制阿富汗以來，塔利班政權積極喊話，盼塑造一個比1996年首度奪權時更溫和的形象，他們不停保證會大赦所有人，包容曾為西方軍隊或阿富汗政府工作者；但外媒引述消息來源指出，現實與放話出入不小，塔利班戰士正四處積極尋找警官，更傳出殺害不少軍人。

假寬容、真清算？

從塔利班掌權以來的2週，不斷高喊溫和手段，將一改1996年首度奪權時的暴力統治風格，會大赦所有人，包含那些曾為西方軍隊、前阿富汗政府工作的人，會寬恕過去立場不同的人民。但據《英國廣播公司》收到的消息來源來看，事情似乎有所出入。

有消息人士證實，塔利班武裝份子上週公開處決了2名高級警官，巴德吉斯省、法拉省的安全總管阿查克札伊與阿克巴里，據流出的影片，警官是跪地矇眼、雙手綁在背後遭到槍殺。一名仍在國內的前阿富汗特種部隊士兵透露，幾天前第二大城坎大哈有12名特種部隊成員被殺，數名在賈拉拉巴德的軍官也遭塔利班毒手，這些都是他認識仍在服役的同袍。

新政府尚未達共識

女警札札伊表示，她是2001年塔利班被罷免以來，阿富汗培訓的數千名女警之一，塔利班用辦公室電話聯繫她們回來上班，並詢問家庭住址，她擔心選擇回去會受到報復。英廣提到，雖然這些殺戮事件無法正面獲得證實，但收到越來越多消息都直指塔利班是說空話，實際上還是「秋後清算」。

西方軍隊撤光後的阿富汗會是什麼樣貌？塔利班接手的阿富汗受到戰爭蹂躪、嚴重的經濟危機、自然災害乾旱、疫情打擊，據《金融時報》報導，塔利班宣稱的包容性政府八字都還沒一撇，領導人與前總統卡爾札伊、著名政治家討論的新政府也還沒有下文，但上述的民生問題懸於當頭，有賴掌權者儘速處理。

民生危機首當其衝

至於擔心被報復、以及對阿富汗當前問題百出而不滿的人民，還不能馬上離境，因為民用航班還沒恢復，且恢復後能出境的阿富汗人還得持有有效的旅行許可，而阿富汗鄰國普遍也不願接納大批流離失所的難民，但按外媒推估，人民出走阿富汗是必然之舉，屆時會不會變成國際遺民未可知。

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