拜登捍衛撤軍決定 北京：阿富汗迎來國家重建新起點

在美國30日完成阿富汗的撤軍行動隔天，美國總統拜登發表全國演說，稱美國的阿富汗撤離行動非常成功，但也提到目前仍有100多名美國人和數千名阿富汗人滯留在阿富汗。

拜登在演說中極力為自己在8月31日的最後期限前結束美國在阿富汗長達20年的戰爭辯護，他強調：「我不打算延長這場永遠的戰爭，我也不想推遲一次沒有終點的撤離行動。」

自幾周前美國展開阿富汗撤離行動後，拜登便面臨各方的嚴厲批評與質疑。上周在撤離行動進行時，喀布爾機場附近發生自殺式炸彈攻擊，導致至少13名美國軍人與169名阿富汗人死亡。

面對批評，拜登31日反問那些「要求美國在阿富汗進行第30年戰爭的人」，他們所謂至關重要的國家利益為何？拜登說：「我根本不相信繼續在阿富汗部署數以千計的美國軍隊和花費數十億美元會增強美國的安全和保障。」

演講結束後，當被問及拜登對一些批評感到憤怒時，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki)說，拜登只是提出了他的「有力評估」。拜登31日表示，打破特朗普的協議會在阿富汗重新制造一場槍戰。他表示，那些贊成繼續打仗的人，沒有意識到，在阿富汗部署美軍的重擔已經給美國軍人帶來了創傷後應激障礙丶財務困難丶離婚和其他問題。

拜登說：「當我聽到其他人說我們本可以丶應該繼續在阿富汗進行所謂的低級別努力，而且這麼做對我們的軍人來說風險很低，成本很低時，我認為這代表沒有足夠的人理解美國對這些軍人提出多少要求。」

除了國內的所有問題外，拜登還在調整美國政府與塔利班的新關系。塔利班是美國在2001年9月11日襲擊美國後，在阿富汗推翻的伊斯蘭激進組織，但現在該組織重新在阿富汗掌權。

拜登已交由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國際伙伴協調，確保塔利班履行其承諾，在未來的日子裡為美國人和其他想要離開阿富汗的人提供安全通道。他說：「我們不單單根據他們的言辭，而是根據他們的行動來確保他們旅行這些承諾。」

拜登還試圖回擊稱他沒有兌現在美軍撤離前，讓所有美國人離開該國的承諾的批評。他說，許多留守的美國人是雙重國籍，有些人與阿富汗有很深的家庭根源，這使他們要離開阿富汗變得復雜。他說：「底線是：在阿富汗，90%想離開的美國人都能夠離開。對於那些剩下的美國人來說，他們的撤離沒有最後期限。我們仍然致力於讓他們離開，如果他們想出來的話。」

拜登重復了他的論點，也就是結束阿富汗戰爭是重新調整美國外交政策的關鍵一步，此舉也是為了應對中國和俄羅斯帶來的日益增長的挑戰。他說中國或俄羅斯希望得到的是，美國在阿富汗再陷入十年的困境。

拜登表示就他看來，隨著美國殺死烏薩馬-本-拉丹 (Osama bin Laden)，這場戰爭本可以結束。他感嘆地說，美國估計花了2萬億美元的納稅人錢來打這場戰爭。他問道：「就機會而言，我們因此失去了什麼？」

美國國會的委員會對阿富汗戰爭的關注多年來有所減弱，但國會預計將就美國撤軍中出現的問題舉行公開聽證會。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）31日將拜登政府的撤軍行動描述為，可能是他有生以來美國政府在軍事舞台上的最大失敗，並承諾共和黨議員將向白宮施加壓力，要求得到答案。

對於許多美國指揮官和曾在阿富汗服役的美國軍人來說，這是一個喜憂參半的日子。美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley) 將軍說：「我們所有人都被痛苦和憤怒丶悲傷和難過，以及自豪和堅韌的情緒所困擾。」

米利本人在職業生涯的早期曾在阿富汗指揮過部隊。他表示：「但有一件事我是肯定的，對於任何士兵丶水手丶空軍或海軍陸戰隊員和他們的家人來說，你們的服務是重要的。它不是徒勞無功的。」

中國：阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點

中國外交部發言人汪文斌在美國30日宣布完成撤軍行動後，於例行記者會上表示，美國撤出阿富汗一事表明，肆意對別國進行軍事干涉，將其價值觀與社會制度強加於別國的政策注定是行不通的。

他說：「阿富汗得以擺脫外國軍事佔領，阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗歷史翻開新的一頁。中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。」

汪文斌也重申，實現阿富汗和平穩定和經濟發展，需要建立開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同一切恐怖組織徹底劃清界限。他說：「中方將繼續同阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿恢復和平丶重建經濟丶打擊包括『東伊運』在內的一切恐怖組織及融入國際社會提供力所能及的支持幫助。」

此外，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 周二再次敦促所有國家在「阿富汗人民最黑暗的時刻」幫助他們。他說，阿富汗幾乎一半的人口需要人道救援才能生存，而該國面臨著基本服務完全崩潰的威脅。

他對於阿富汗嚴日益加深的人道危機表達關切。古特雷斯說，目前有1800萬阿富汗人需要援助才能生存，三分之一的人不知道他們的下一頓飯從哪裡來，超過一半的五歲以下兒童預計明年會變得「嚴重營養不良」，而且每天都有人失去獲得基本商品和服務的機會。

他強調：「在嚴重的干旱和即將到來的嚴冬條件下，國際社會必須緊急向該國快速提供額外的食品丶住所和保健用品。」

(美聯社丶路透社)

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