美正式撤軍阿富汗 20年後倒退原點

美軍全員撤離，20年後阿富汗還是回到神學士(又譯塔利班，Taliban)統治！美國總統拜登30日宣布，4000名美軍正式從阿富汗撤離，阿富汗從此再無西方部隊駐守。在2001年911恐攻後，美國認為神學士包庇恐攻元凶賓拉登，因此發動阿富汗戰爭，推翻了神學士並希望協助阿富汗建設，但因消耗過大、叛軍難除，導致今日倉促撤離的下場。

最後1人離境

根據《英國廣播公司》報導，美國國防部31日在推特發佈了少校唐納胡登上美軍C-17運輸機的畫面，他是最後一位登上美軍撤離阿富汗運輸機的軍人，也象徵美國20年來的阿富汗戰爭終於結束。但20年前美國推翻的神學士政府如今捲土重來，將西方扶持的阿富汗政府驅離首都喀布爾。

面對未來與神學士的相處，美國國務卿布林肯強調，除非神學士遵守過去立下「讓阿富汗人自由遷徙」的承諾、保護女性，與事關美國利益的事務時，美國才願意與神學士互動，「神學士必須要自己贏得國際的承認與合法性。」布林肯說，會持續協助滯留阿富汗的美國人與有美國護照的阿富汗人，暫時撤退到卡達首都杜哈。

《英廣》分析，美國的撤離讓阿富汗留下更多不確定性，神學士至今尚未成立政府，境內還有ISIS-K與其它部落割據，加上阿富汗本身的種族複雜、地形多變，境內3800萬名阿富汗人恐將面臨過去神學士的極端伊斯蘭統治，目前已有神學士不准女性出門工作、實施傳統酷刑的消息傳出。

20年仍失守阿富汗

《波灣新聞網》提到，美國在2001年遭遇911恐攻後，懷疑當時的神學士政府包庇恐攻發動的元凶賓拉登，因此發動阿富汗戰爭，將神學士政府推翻，並引入女性教育等西方現代觀，試圖扶持親西方的阿富汗政府，並進行國家建設；但由於阿富汗內的部落、軍閥割據，加上貪汙問題嚴重，也讓美國持續陷入泥淖。

神學士藉此化整為零，並在巴基斯坦、反政府部落的協助下，逐步發展勢力，加上美國與神學士在2020年談妥要撤軍，也讓神學士有機可趁；隨著美軍撤退擴張領土，美國雖以空襲回擊但成效不彰，讓神學士以迅雷不及掩耳之勢，在15日便攻佔首都喀布爾，讓20年的阿富汗戰爭回到原點。

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